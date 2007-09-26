بان کی مون درباره انتخاب رئیس جمهور لبنان مطابق قانون اساسی ابراز امیدواری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در حاشیه نشست مجمع عمومی این سازمان در نیویورک با امیل لحود رئیس جمهور لبنان دیدار و بر اهتمام و توجه مداوم سازمان ملل به اوضاع لبنان تاکید کرد.

وی همچنین از همکاری موجود میان نیروهای پاسدار صلح بین المللی مستقر درجنوب لبنان (یونیفل) و ارتش لبنان تقدیر و ابراز امیدواری کرد که انتخابات ریاست جمهوری این کشور مطابق اصول ومبانی قانون اساسی برگزار شود.

دبیرکل سازمان ملل همچنین از حوادث و ترورهای خونین لبنان از جمله ترور اخیر آنطوان غانم نماینده مجلس این کشور ابراز تاسف کرد.

رئیس جمهوری لبنان نیز خواستار اجرای کامل قطعنامه 1701 شورای امنیت از جمله آتش بس و توقف اقدامات خصمانه به جای ادامه وضعیت کنونی شد. وی همچنین تاکید کرد: تنها راه حل بحران لبنان توافق خود لبنانی ها با یکدیگر بدون مداخلات خارجی است.