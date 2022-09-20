انقلاب اسلامی فتنه های بزرگی را پشت سر گذاشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل احمدی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: دشمن از نظام و انقلاب دست بردار نیست و قطعاً برای ضربه زدن به انقلاب جنگ شناختی و رسانه‌ای راه می‌اندازند یا سوژه سازی می‌کنند و یا سوژه‌ای را صید می‌کنند.

وی افزود: دشمن در این حوادث مختلف کشورمان موج سواری و احساسات مردم را جریحه دار می‌کند و در موضوعات مختلف به صید رسانه‌ای پرداخته و به نظام و نیروی انتظامی اتهاماتی را وارد می‌آورد.

نماینده ولی فقیه در مقاومت بسیج ناحیه ملارد ادامه داد: در این جریانات وظیفه مردم و نیروهای انقلابی حرکت هوشمندانه است، متأسفانه خیلی از چهره‌های سینمایی و ورزشی با اظهارات غلط به این جریانات دامن زدند.

وی تصریح کرد: این نظام و انقلاب اسلامی با رهبری مقتدرانه مقام معظم رهبری که فتنه‌های بزرگی را پشت سر گذاشته با صلابت به راه خود ادامه می‌دهد.