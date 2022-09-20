آمادگی ۲۳ هزار دانش آموز اسلام آباد غرب برای آغاز سال تحصیلی جدید

مجتبی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اقدامات لازم برای بازگشایی مدارس اسلام آبادغرب مانند تقسیم معلمان، تجهیز مدارس و ارزیابی فضاهای آموزشی از مرداد ماه در قالب پروژه مهر انجام شده است و مشکلی برای بازگشایی مدارس اسلام آبادغرب وجود ندارد.
وی افزود: ۲۳ هزار دانشآموز اسلام آبادغرب در ۸۸۶ کلاس درس و ۱۹۸ فضای آموزشی ساماندهی و کلاس بندی شدهاند و یک هزار و ۷۷۱ همکار فرهنگی در شهرستان کار تعلیم و تربیت این دانش آموزان را بر عهده دارند.
رئیس آموزش و پرورش اسلام آبادغرب تصریح کرد: سرویسهای مدارس سازماندهی شده و انجمن اولیا و مربیان مدارس طرف قرارداد شرکتهای حمل و نقل هستند.
عبدی گفت: روز پنجشنبه ۳۱ شهریور ماه جشن غنچهها برای دانش آموزان کلاس اولی برپا خواهد شد و به مناسبت هفته دفاع مقدس زنگ ایثار در روز دوم مهر ماه همزمان با آغاز سال تحصیلی در مدارس اسلام آبادغرب نواخته میشود.
نظر شما