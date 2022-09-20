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۲۹ شهریور ۱۴۰۱، ۱۹:۱۸

رئیس آموزش و پرورش اسلام آباد غرب خبر داد؛

آمادگی ۲۳ هزار دانش آموز اسلام آباد غرب برای آغاز سال تحصیلی جدید

آمادگی ۲۳ هزار دانش آموز اسلام آباد غرب برای آغاز سال تحصیلی جدید

کرمانشاه- رئیس آموزش و پرورش اسلام آبادغرب از آمادگی ۲۳ هزار دانش آموز اسلام آباد غرب برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

مجتبی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اقدامات لازم برای بازگشایی مدارس اسلام آبادغرب مانند تقسیم معلمان، تجهیز مدارس و ارزیابی فضاهای آموزشی از مرداد ماه در قالب پروژه مهر انجام شده است و مشکلی برای بازگشایی مدارس اسلام آبادغرب وجود ندارد.

وی افزود: ۲۳ هزار دانش‌آموز اسلام آبادغرب در ۸۸۶ کلاس درس و ۱۹۸ فضای آموزشی ساماندهی و کلاس بندی شده‌اند و یک هزار و ۷۷۱ همکار فرهنگی در شهرستان کار تعلیم و تربیت این دانش آموزان را بر عهده دارند.

رئیس آموزش و پرورش اسلام آبادغرب تصریح کرد: سرویس‌های مدارس سازماندهی شده و انجمن اولیا و مربیان مدارس طرف قرارداد شرکت‌های حمل و نقل هستند.

عبدی گفت: روز پنجشنبه ۳۱ شهریور ماه جشن غنچه‌ها برای دانش آموزان کلاس اولی برپا خواهد شد و به مناسبت هفته دفاع مقدس زنگ ایثار در روز دوم مهر ماه همزمان با آغاز سال تحصیلی در مدارس اسلام آبادغرب نواخته می‌شود.

کد مطلب 5594280

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