مس یکی از سه تیم بالای جدول می شود

مرتضی ابراهیمی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مس تیم خوب و جوانی است که با گذشته هفته های ابتدایی لیگ برتر کم کم هماهنگی لازم بین بازیکنان این تیم به وجود آمده است.

وی در خصوص اینکه چرا تیم فوتبال مس کرمان در هفته های آغازین لیگ برتر فراز و نشیب داشته است، افزود: همانطور که می دانید تیم ما پیش از آغاز مسابقات لیگ برتر تغییرات زیادی در ترکیب خود به وجود آورد. هماهنگ شدن بازیکنان جدید و قدیمی با تاکتیک های مورد نظر مربیان نیازمند صرف زمان بود. خوشبختانه در این مدت ضعیف عمل نکردیم اما در بعضی بازی ها نتوانستیم استمرار داشته باشیم.

مدافع تیم فوتبال مس کرمان با اشاره به این نکته که این تیم را بازیکنان جوان و تاکتیک پذیر تشکیل داده اند، افزود: از سوی مربیان نقاط ضعف و قوت تیم شناخته شده است که با کار کردن روی آنها درصد موفقیت تیم در آینده بیشتر می شود.

ابراهیمی با ابراز رضایت از حضور در تیم فوتبال مس کرمان اذعان داشت: مدیریت ومربیان تیم فوتبال مس فضایی آرام را برای بازیکنان به وجود آورده اند. در این باشگاه بازیکن دغدغه خاصی ندارد و همه فکرشان معطوف به موفقیت تیم است.

وی ادامه داد : من روی شناخت و اعتمادی که نسبت به آقای کاظمی داشتم به مس کرمان آمدم. او پیش از شروع مسابقات لیگ تاکید کرد که تیمش این توانایی را دارد که یکی از سه تیم بالای جدول باشد. به حرف او اطمینان دارم و بدون شک تیم ما می تواند حضور در بالای جدول را نیز تجربه کند.

ابراهیمی در خصوص عملکرد خط دفاعی تیم فوتبال مس کرمان گفت: خط دفاع تیم فوتبال مس بهتر از قبل عمل می کند. با اینکه برای اولین بار است که این ترکیب چهار نفره برای خط دفاعی مس شکل می گیرد اما توانسته عملکرد خوبی داشته باشد که قطعا در آینده بهتر از این خواهد شد.

وی در خصوص دیدار مقابل شیرین فراز کرمانشاه گفت: با توجه به شناختی که نسبت به میودارک یسیچ دارم، مطمئنم که تیمش مقابل ما دست و پا بسته نیست. اما ما میزبان هستیم و با استفاده از این امتیاز در پی سه امتیاز بازی مقابل شیرین فراز خواهیم بود.