گفتگو های ایران و آژانس در خصوص P1 و P2 انجام شد / مذاکرات آخر مهر ماه ادامه می یابد

علی اصغر سلطانیه در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد : مذاکرات فنی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص مسائل مربوط به سانتریفیوژهای P1 و P2 که از روز دو شنبه دوم مهر ماه در تهران آغاز شده بود به مدت دو روز ادامه یافت .

وی از اعلام نتایج این مذاکرات خود داری و صرفا تاکید کرد که مذاکرات طبق برنامه انجام شد .

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد : گفتگوها درباره‌ این موضوع در نشستی دیگر در اواخر مهر ماه ( نیمه اکتبر) پی گیری خواهد شد.

در توافقنامه‌ ایران و آژانس که در21 تیرماه میان اولی هاینونن، معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در امور پادمان‌ها و جواد وعیدی معاون امنیت بین‌الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در در تهران تصویب شد ، مقرر شده بود که دو طرف دوم و سوم مهرماه (24 و 25 سپتامبر) گامهایی اساسی برای حل موضوع دستگاه های سانتریفیوژ P1 و P2 بردارند. نشست اواخر مهر ماه نیز برای گفتگو های تکمیلی در این توافقنامه پیش بینی شده بود .



مذاکرات دو روزه تهران با حضور یکی از مدیران آژانس که به همراه یک کارشناس فنی به تهران سفر کرده بود با علی ‌اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی ، محمد سعیدی معاون سازمان انرژی اتمی و تیم کارشناسان ایرانی برگزار شد .



طبق آخرین گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران در دور جدید همکاری ها با آژانس موضوعات پلوتونیوم و بازفرآوری را زودتر از موعد تعیین شده بر اساس توافق حل و فصل کرده وبدون اجبار حقوقی اجازه بازدید از راکتور آب سنگین اراک را به بازرسان داده است .

