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۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۷:۰۹

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موشک باران مناطق صهیونیست نشین / تهدید باراک به تجاوز گسترده به نوار غزه

موشک باران مناطق صهیونیست نشین / تهدید باراک به تجاوز گسترده به نوار غزه

حملات موشکی و خمپاره ای مبارزان فلسطینی به مناطق صهیونیست نشین و تهدیدات تازه وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای تجاوز گسترده به نوار غزه از مهمترین تحولات امنیتی فلسطین به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد که این رژیم به مرحله اجرای عملیات وسیعی در نوار غزه برای متوقف کردن شلیک موشک ها نزدیک می شود.

وی به رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی گفت: ما به عملیاتی وسیعی در نوار غزه در پی شلیک موشک های قسام نزدیک می شویم، باید نظام حماس و قبضه آن بر غزه را تضعیف کنیم.

شاهدان عینی امروز گزارش دادند که جنگندهای ارتش رژیم صهیونیستی سه بار به شهرک بیت حانون در شمال نوار غزه حمله کردند که به زخمی شدن یک نوجوان فلسطینی منجر شد.

گروهان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین دربیانیه ای اعلام کردند که چهار مبارز این گروهان ها از حمله صهیونیست ها در شمال نوار غزه جان سالم بدر بردند.

این بیانیه که یک نسخه از آن توسط خبرگزاری فرانسه دریافت شد، افزود: گروهان های قدس صبح امروز شهرک صهیونیست نشین سدیروت در درون فلسطین اشغالی را با هفت فروند موشک از نوع قدس هدف قرار دادند.

گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس نیز در بیانیه ای اعلام کرد که صبح امروز 40 فروند گلوله خمپاره به سمت یک یگان نیروهای پیاده نظام و نفربرهای ارتش رژیم صهیونیستی در گذرگاه کیسوویم در جنوب نوار غزه شلیک کرده است.

کد مطلب 559432

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