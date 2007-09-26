دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ساری شعبه دانشگاه تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل محمد زاده عصر چهارشنبه در بازدید از مرکز توانبخشی معلولین شهید هاشمی نژاد بهشهر افزود: این دانشگاه از بهمن ماه امسال در رشته معلولین ذهنی مقطع کاردانی دانشجو می پذیرد.

وی خاطر نشان کرد: این دانشگاه در 18 رشته مجزا به صورت دولتی و از طریق آزمون اقدام به جذب دانشجو خواهد نمود.

مدیر کل بهزیستی مازندران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه هزینه نگهداری هر معلول در ماه بین 25 تا 35 هزار تومان است، تصریح کرد: به رغم عدم فرهنگ سازی مناسب مردم ما با مراکز کمک رسانی آشنا نیستند.

وی با بیان اینکه متکدیان باید از جامعه جمع آوری شوند، یادآور شد: در جمع آوری متکدیان حرفه ای در ساری تنها از یک نفر مبلغ هشت میلیون ریال پول کشف شده است.

محمد زاده در پایان از توزیع سهام عدالت و سود آن بین 15 هزار نفر از افراد تحت پوشش اداره کل بهزیستی مازندران خبر داد.