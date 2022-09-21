به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جام‌جهانی ورزش‌های رزمی دانشجویان طی روزهای آینده به میزبانی ترکیه در شهر سامسون آغاز خواهد شد. تیم کاراته دانشگاه آزاد که قرار بود به نمایندگی از ایران در این رقابت‌ها حضور داشته باشد، به دلیل ثبت نام نشدن اعضای تیم از سوی مسئولان روابط بین الملل فدراسیون ورزش دانشجویی، حضور در این مسابقات را از دست داد.

احمد صافی سرمربی تیم کاراته دانشگاه آزاد در این مورد به خبرنگار مهر گفت: با تمام زحماتی که ورزش دانشگاه آزاد برای برگزاری مسابقات انتخابی، اردوهای آماده سازی و تدارک کافی برای این رقابتها متحمل شده بود، این کار انجام نشد. گویا روابط بین الملل ورزش دانشگاهی به موقع ثبت نام‌ها را انجام نداد و من نیز با وجود ارتباطات خود تلاش کردم، ولی به دلیل پایان مهلت ثبت نام، شرایط مهیا نشد.

وی افزود: دانشگاه آزاد کلیه کارهایی را به لحاظ اداری، تشکیلاتی و ارسال مدارک به بهترین شکل و در زمان مقرر انجام داده بود. حتی آقایان اعلام کردند که کاراته اولین و کامل‌ترین تیم بود. ولی اینکه چرا چنین شد، واقعاً مشخص نیست.

سرمربی تیم کاراته دانشگاه آزاد در پایان صحبت‌های خود گفت: من فکر می‌کنم در بخش بین الملل فدراسیون ملی دانشجویی صورت گرفته است. اگر علت‌هایی دیگری دارد ما خبری نداریم. تیم ما خیلی بود. ۱۶ کاراته کایی که قرار بود به این مسابقات اعزام شوند یک فرصت بسیار خوب را از دست دادند. تمامی کارها را انجام داده بودیم و فکر می‌کنم که مسئولان مربوطه باید جواب قانع کننده‌ای برای این سهل انگاری داشته باشند.