به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز گذشته با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور از طرح‌ها و پروژه‌های مصوب سفر رئیس جمهور به استان بوشهر بازدید شد.

وی با اشاره به تصویب ۹۳ طرح در سفر مهرماه سال گذشته استان بوشهر به استان بوشهر خاطرنشان کرد: توسعه آبزی‌پروری یکی از برنامه‌ها و اولویت‌های مهم در استان بوشهر است که حمایت لازم از این بخش انجام می‌شود.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه ظرفیت پرورش ماهی در قفس استان بوشهر در دولت سیزدهم از سه هزار تن به هفت هزار و ۵۰۰ تن رسیده است اضافه کرد: سه هزار تن دیگر به ظرفیت پرورش ماهی در خلیج‌فارس استان بوشهر افزوده می‌شود.

وی با اشاره به چشم‌انداز ۶۰ هزار تنی برای پرورش ماهی در قفس بیان کرد: در هفته دفاع مقدس با افتتاح طرح پرورش ماهی در خلیج‌فارس ظرفیت پرورش ماهی در قفس به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن می‌رسد.

محمدی‌زاده پیشرفت راه‌آهن بوشهر- شیراز را ۱۰ درصد عنوان کرد و ادامه داد: رئیس جمهور در سفر خود به استان بوشهر ۲ اعتبار ۲۰۰ میلیون دلاری در بوشهر و فارس از محل تهاتر نفتی مصوب کرد.

وی از تزریق سالانه ۳۶۰ میلیارد تومان برای تکمیل سد دالکی خبر داد و افزود: تکمیل ۲ قطعه پروژه بزرگراه بوشهر - شیراز در محور دالکی به کنار تخته با جدیت دنبال می‌شود و در این راستا ۸۰۰ میلیارد تومان مصوب شد.