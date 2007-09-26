دولت هنیه تصمیم بانک های رژیم صهیونیستی را بی تاثیر دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، احمد یوسف در بیانیه صادره از دفتر اطلاع رسانی دبیرخانه هیئت وزیران دولت وحدت ملی فلسطین گفت: این تصمیم رژیم اسرائیل درچارچوب فشار بر فلسطینی ها در نوار غزه و تشدید محاصره ظالمانه علیه آنها و نیز تلاش شکست خورده این رژیم برای سوق دادن ملت فلسطین جهت تظاهرات علیه دولت هنیه صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این محاسبات صهیونیست ها اشتباه و توهمی بیش نیست زیرا ملت ما به هیچ وجه به اینگونه اقدامات و تصمیمات توجهی نشان نمی دهند و دولت اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطین در تلاش برای سازگاری با همه شرایط و فشارها و اقدامات غیرقانونی اشغالگران اسرائیلی است.

یوسف خاطرنشان کرد: کشورهای عربی و جامعه بین المللی برای جلوگیری از اجرای این تصمیم اجحاف آمیز با توجه به مغایرت آن با قوانین و موازین بین المللی وارد عمل خواهند شد زیرا رژیم صهیونیستی براساس این قوانین ملزم به تامین همه مستلزمات زندگی ملت تحت اشغال خود است.