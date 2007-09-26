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۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۸:۰۹

شورای امنیت امشب برای بررسی بحران میانمار تشکیل جلسه می دهد

شورای امنیت امشب برای بررسی بحران میانمار تشکیل جلسه می دهد

وزیر امورخارجه فرانسه عصر امروز خبر داد که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد امشب در نیویورک برای رسیدگی به وضعیت بحرانی در میانمار تشکیل جلسه می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه در جمع خبرنگاران گفت : ما تصمیم گرفتیم موضوع میانمار را در شورای امنیت مطرح کنیم.

وی تصریح کرد: این احتمال وجود دارد که تصمیم به اعزام نیروهای سازمان ملل به میانمار و تصویب قطعنامه ای گرفته شود.

مقامات بلندپایه میانماری به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفته اند که در حمله نیروهای دولتی به تظاهرکنندگان در رانگون دستکم 3 نفر کشته شده اند.

نیروهای ضدشورش میانمار بوسیله گاز اشک آور و تیراندازی به سرکوب تظاهرکنندگان پرداختند.

این درحالی است که نخست وزیر انگلستان نیز امروز خواستار تشکیل نشست شورای امنیت برای رسیدگی به وضعیت میانمار شده بود.

کاخ سفید نیز از وضعیت اسف بار در میانمار و تیراندازی بسوی تظاهرکنندگان ابراز نگرانی کرد.

نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز در جمع وزیران خود از بحران کنونی در میانمار و سرکوب تظاهرکنندگان در خیابان های رانگون اظهار نگرانی شدید کرد.

کد مطلب 559468

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