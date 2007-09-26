50 درصد ساختمان های تهران فرسوده هستند / نوسازی بافت های فرسوده را با شتاب هر چه بیشتر دنبال خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران عصر امروز در مراسم بهره برداری از پروژه نوسازان 2 در منطقه 19 در جمع خبرنگاران با بیان اینکه موضوع بافت فرسوده بحث وسیعی است که اما و اگرهای متعددی را دارد گفت: این معضل نه تنها گریبانگیر شهر تهران بلکه مبتلا به بسیاری از کلانشهرهای کشور است و این موضوع پیش از اینکه بحثی اقتصادی باشد، موضوعی اجتماعی است که مهاجرت و ساخت و سازهای غیر مجاز از جمله دلایل بروز آن هستند که مشکلات اقتصادی نیز در مراحل بعدی گریبانگیر ساکنان این بافت ها می شود.

وی با تاکید بر اینکه معضل بافت های فرسوده سالها مورد بی توجهی قرار گرفته و یا اصلا به آن توجه نشده است به طوری هرگاه صحبت از جایگزینی بافت های فرسوده شده این بحث با بی اعتمادی مردم به دستگاههای ذیربط از جمله شهرداری ختم شده است افزود: ما در شهرداری علاوه بر مسائل کوتاه مدت به برنامه های میان مدت و بلند نیز توجه داریم که برنامه های طولانی مدت شامل توسعه شهر در مقیاس ملی و فراملی می باشد که همه آنها در طرح جامع شهر تهران گنجانده شده است.

قالیباف با بیان اینکه در برنامه های کوتاه مدت، شهرداری تهران از سال گذشته توجه جدی به موضوعاتی که دغدغه روز مردم شهر بوده است را در دستور کار خود قرار داده تصریح کرد: بافت فرسوده در این میان یک کار میان مدت است.

شهردار تهران افزود: شاید بسیاری این تصور را داشته باشند که شهرداری در 18 ماه گذشته کاری در زمینه بافت های فرسوده انجام نداده در حالی که در این مدت شهرداری بررسی های دقیق مطالعاتی با ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فنی را در حوزه بافت های فرسوده با بهره گیری از تجربیات شهرهای دیگر و بهره مندی از توان متخصصان و کارشناسان شهرسازی انجام داده است.

وی تصریح کرد: سال گذشته که کار عملیات اجرایی پروژه نوسازان شروع شد قول دادیم ظرف 14 ماه آینده اولین سری این واحدها را تحویل ساکنان بافت های فرسوده بدهیم و این کار را با جدیت دنبال کردیم.

قالیباف با بیان اینکه همواره در بحث پروژه نوسازان و جایگزینی بافت های فرسوده این نکته مهم را مد نظر قرار داده ایم که به گونه ای عمل نکنیم که مردم پول کمی بدست بیاورند و با همین پول کم هم صاحب خانه نشوند افزود: به عنوان مثال در جنوب شهر خانه های 75 متری وجود دارد که سه خانوار در آنها زندگی می کنند و طبیعی است که اگر حتی ما این خانه ها را به قیمت روز از صاحبانشان هم بخریم حتی پول ودیعه مسکن آنها هم نمی شود پس در این راستا کار بافت فرسوده را به 5 شکل دنبال کردم که طرح خانه به جای خانه یکی از این پنج راهکار است.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه باید به تدریج به سمت تملک یک محله و نوسازی محله ای پیش برویم تصریح کرد: در همین راستا در جنوب شهر تهران و در منطقه 15 یک محله به صورت مدل طراحی شده که یک میلیون متر مربع مساحت داشته و قرار است راس یکماه آینده کلنگ زنی آن آغاز شود که به این ترتیب بحث نوسازی محله ای بافت های فرسوده شهر تهران آغاز خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به پروژه نواب گفت: پروژه نواب ،اصلاح بافت فرسوده نیست چرا که در اصلاح بافت فرسوده همه مشکلات و معضلات فرهنگی و اجتماعی محدوده ای که دارای بافت فرسوده است لحاظ شده و در نهایت به ارتقای کیفیت زندگی ساکنان بافت فرسوده توجه می شود.

قالیباف افزود: در پروژه نوسازان یک تا 20 قرار است ساکنان بخش هایی از بافت های فرسوده این مناطق جابجا شوند به این معنی که شهرداری به آنها کمک کرده و به این افراد خانه می دهد و حتی به برخی از خانوارها ودیعه مسکن نیز تعلق می گیرد که به عنوان مثال حدود 2 سال در جایی مستقر شوند و وقتی محله اشان نوسازی شد دوباره به محل اول خود بازگردند.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه در بافت فرسوده به هیچ وجه بدنبال منفعت اقتصادی نبوده ایم و سعی کرده ایم ارزش افزوده را به ساکنان منطقه واگذار کنیم، تصریح کرد: تلاش می کنیم مشارکت بخش و سرمایه گذاری بخش خصوصی را نیز در بحث بافت های فرسوده جلب کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که چه مقدار از شهر تهران دارای بافت فرسوده است گفت: 50 درصد ساختمان های تهران شامل بافت فرسوده هستند که باید نوسازی شوند که در این راستا نقشه های مورد نیاز طراحی شده و مکان آنها کاملا بر روی نقشه GIF مشخص شده است و با همکاری وزارت مسکن قرار است برای نوسازی بافت های فرسوده اقدام کنیم.

قالیباف با تاکید بر اینکه لازم است برخی ساکنان بافت های فرسوده که خود دارای توانایی مالی هستند برای نوسازی منزلشان اقدام کنند تصریح کرد: پروژه نوسازی 2 که در محله 8 منطقه 17 واقع شده است در واقع پاسخ به ساکنان بافت های فرسوده ای است که در این محل بین دو ریل قطار اهواز و تبریز ساکن هستند و سالهاست که با مشکلات زیست محیطی و آلودگی های صوتی بسیاری مواجهند که قرار است به تدریج این خانوارها را منتقل کنیم.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه در برخی مناطق با وجود اینکه بافت فرسوده محسوب می شوند اما از آنجا که زمین آنها بسیار قیمتی است ساکنان این بافت ها می توانند با مشارکت کار نوسازی را انجام دهند تصریح کرد: طرح خانه به جای خانه برای اقشار آسیب پذیر است که تلاش می کنیم با کمک شورایاری های محلات و ائمه جماعات اقشار آسیب پذیر را شناسایی کنیم.

قالیباف تصریح کرد: سعی می کنیم در بحث نوسازی بافت های فرسوده به گونه ای پیش نرویم که مردم با پول اندکی که بدست می آورند به مکان پایین تری منتقل شوند و در واقع در یک بافت فرسوده دیگر ساکن شوند.

همچنین باید دقت کنیم که اجرای طرح نوسازی بافت های فرسوده موجب جذب مهاجر نشوند.

شهردار تهران در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا ضمانتی وجود دارد که پس از اتمام دوره تصدی شما در شهرداری تهران این طرح ها ادامه داشته باشد گفت: همواره در زندگی سعی کرده ام کارهای ریشه ای را به گونه ای انجام بدهم که پس از من نیز ادامه داشته باشد و از آنجا که موضوع بافت های فرسوده و طرح اجرایی شهرداری راهکاری کاملا منطقی و نهادینه است و با خرد جمعی نیز پیگیری می شود قطعا این وضع ماندگار خواهد شد.

وی با اشاره به همکاری مثبت وزارت مسکن در زمینه نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران با شهرداری تصریح کرد: بسیار تمایل داریم که از فاینانس نیز در این راستا استفاده کنیم که البته به دلیل محدودیت هایی که برای دریافت فاینانس از بانک جهانی مواجه هستیم در این زمینه مشکل داریم.

قالیباف با تاکید بر اینکه موضوع بافت فرسوده در درجه اول بحثی اجتماعی و فرهنگی است و مباحث اقتصادی به عنوان گام بعدی قابل حل است تصریح کرد: معتقدم که تنها وام دادن مشکلی را در بحث نوسازی بافت های فرسوده حل نمی کند بلکه باید کار را به صورت عملیاتی و اجرایی پیش برد و این نوع کار ما نیز که در پروژه نوسازان دنبال می کنیم در واقع تبدیل کردن پول به خانه است.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه متاسفانه نظارت در بخش های دولتی کم است و امیدوارم از این صحبت من برداشت سیاسی نشود تصریح کرد: به عنوان مثال چندی پیش در کمیسیون ماده 5 چند پیشنهاد برای ساخت هتل بدستمان رسید و بنده نیز پس از بررسی و تایید آنها را امضا کردم. اما از پیشنهاد دهندگان خواستم تا به این سئوال من پاسخ دهند که در طول 15 سال گذشته با وجود اینکه وام های کلانی با بهره های کم به نام ساخت هتل از دستگاههای ذیربط گرفته شد، اما چرا ظرف 15 سال گذشته حتی یک هتل نیز در شهر تهران احداث نشده است و اگر کسی موردی سراغ دارد آن را نام ببرد.

وی با تاکید بر اینکه در زمینه بافت های فرسوده باید به صورت علمی و جهادی پیش برویم تصریح کرد: در زمینه نوسازی بافت فرسوده بازار نیز با توجه به اینکه بازار میراث فرهنگی شهر تهران است در طرح جامع و تفضیلی منطقه 12 برنامه ریزی هایی در این زمینه صورت گرفته که فکر می کنم گام به گام همزمان با نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران در این زمینه نیز اقدام خواهد شد.

قالیباف در خاتمه تصریح کرد: همانطور که سال گذشته قول داده ام امسال کار نوسازی بافت های فرسوده را با شتاب هر چه بیشتر دنبال خواهیم کرد.