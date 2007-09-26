جامعه ایرانی قرآنی تر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز، در جمع قرآن پژوهان کشور، با ذکر این نکته که "اراده الهی بر این تعلق یافته است که قرآن هیچ گاه کهنه نشود" ، گفت: این یک معجزه است که قرآن، این سند الهی، هیچ گاه کهنه نمی شود و تا قیامت، تازگی دارد.

وی ادامه داد: اگر بدون غفلت قرآن بخوانیم، انگار دفعه اول است که آن را می خوانیم، همه ابعاد قرآن معجزه است، هم محتوای قرآن و هم الفاظ و آهنگ آن.

رئیس مجلس خبرگان رهبری خاطر نشان کرد:خیلی از اعراب صدراسلام، از محتوای عالی و عرفانی قرآن چیزی نمی فهمیدند، اما وقتی آیات قرآن را می شنیدند، تسلیم می شدند و ایمان می آورند و این نشانه معجزه بودن قرآن است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با تجلیل از صداوسیما بخاطر ترتیب دادن برنامه های وسیع قرآنی، خواستار توجه هرچه بیشتر به ترویج ارزشهای قرآنی در جامعه شد.

در این دیدار، جمعی از قاریان مصری و ایرانی به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید پرداختند و حاضران، بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء ، به همراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، افطار کردند.

شبکه قرآن و معارف صداوسیما این مراسم را بطور زنده پخش می کرد.