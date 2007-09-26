۴ مهر ۱۳۸۶، ۲۰:۱۳

خاتمی در جمع خبرنگاران (2):

اقدام آمریکا علیه سپاه فرافکنی افراطگرایان است / مصوبه کنگره آمریکا باید ما را هوشیار کند

سید محمد خاتمی با بیان اینکه مصوبه سنای آمریکا در مورد سپاه باید همه ما را هوشیار کند که ما در معرض تهدیدات و خطراتی هستیم به سیاستمداران آمریکا هشدار داد رفتار خود را اصلاح کنند و در دام افراطگرایان و تندروها نیفتند.

به گزارش خبرنگار مهر ، سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران در حاشیه دومین آئین "نکوداشت برگزیدگان اخلاق و نیایش از نگاه پژوهش" که در موزه ملی قرآن کریم برگزار شد ، در جمع خبرنگاران در مورد مصوبه سنای آمریکا مبنی بر قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی گفت : اگر یادتان باشد زمانی که زمزمه گنجاندن سپاه در لیست گروههای تروریستی در مطبوعات مطرح شد (چند هفته پیش ) ، بنده اعلام کردم سپاه پاسداران علاوه بر آنکه بر آمده از متن انقلاب ما و حاصل یک انقلاب مردمی است ، امروز بخشی از نیروهای مسلح و پاسدار امنیت و تمامیت ارضی ما محسوب می شود.

وی افزود : هیچ ملتی حاضر نمی شود پشتوانه امنیت و تمامیت ارضی اش را مورد اهانت یا تعرض قرار گیرد.

رئیس بنیاد باران خاطرنشان کرد: من در همان زمان گفتم زمزمه ای که در مورد گنجاندن سپاه فهرست گروه های تروریستی شنیده می شود ، پوست خربزه ای زیر پای گروهی از سیاستمداران آمریکا است که نمایندگی بخشی از مردم آمریکا را بر عهده دارند.

خاتمی افزود : این بخش از دولت آمریکا که از دسته افراط گرایان و تندروها هستند ، حال که سیاست هایشان با ناکامی مواجه شده برای اینکه فرافکنی کنند و فرار به جلو داشته باشند، می خواهند دیگران را با خود شریک کنند اما بنده هشدار دادم که مبادا بخش های دیگر آمریکا در دامی که تندروها و افراط گرایان افکنده اند، بیافتند که متاسفانه فکر می کنم افتاده اند و مصوبه ای بسیار تاسف انگیز را تصویب کرده اند.

رئیس جمهور سابق کشورمان تصریح کرد: این مصوبه باید همه ما را هوشیار کند که ما در معرض تهدیدات و خطراتی هستیم گرچه معتقدم به لطف خداوند با همبستگی ملی و هوشیاری ما این گونه مشکلات خنثی خواهد شد اما در همه حال باید هوشیار باشیم.

خاتمی گفت : این اقدام ها و تصویب ها هیچ کمکی به رفع سوءتفاهمات و حل مشکلات نمی کند بلکه بدبینی ها را زیاد تر و مشکلات را بیشتر می کند.

وی اظهار امیدواری کرد که عقلای قوم در آمریکا متوجه این مسئله شوند و به نحوی سعی در جبران اقدام خود کنند.

