اقدام آمریکا علیه سپاه فرافکنی افراطگرایان است / مصوبه کنگره آمریکا باید ما را هوشیار کند

به گزارش خبرنگار مهر ، سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران در حاشیه دومین آئین "نکوداشت برگزیدگان اخلاق و نیایش از نگاه پژوهش" که در موزه ملی قرآن کریم برگزار شد ، در جمع خبرنگاران در مورد مصوبه سنای آمریکا مبنی بر قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی گفت : اگر یادتان باشد زمانی که زمزمه گنجاندن سپاه در لیست گروههای تروریستی در مطبوعات مطرح شد (چند هفته پیش ) ، بنده اعلام کردم سپاه پاسداران علاوه بر آنکه بر آمده از متن انقلاب ما و حاصل یک انقلاب مردمی است ، امروز بخشی از نیروهای مسلح و پاسدار امنیت و تمامیت ارضی ما محسوب می شود.

وی افزود : هیچ ملتی حاضر نمی شود پشتوانه امنیت و تمامیت ارضی اش را مورد اهانت یا تعرض قرار گیرد.

رئیس بنیاد باران خاطرنشان کرد: من در همان زمان گفتم زمزمه ای که در مورد گنجاندن سپاه فهرست گروه های تروریستی شنیده می شود ، پوست خربزه ای زیر پای گروهی از سیاستمداران آمریکا است که نمایندگی بخشی از مردم آمریکا را بر عهده دارند.

خاتمی افزود : این بخش از دولت آمریکا که از دسته افراط گرایان و تندروها هستند ، حال که سیاست هایشان با ناکامی مواجه شده برای اینکه فرافکنی کنند و فرار به جلو داشته باشند، می خواهند دیگران را با خود شریک کنند اما بنده هشدار دادم که مبادا بخش های دیگر آمریکا در دامی که تندروها و افراط گرایان افکنده اند، بیافتند که متاسفانه فکر می کنم افتاده اند و مصوبه ای بسیار تاسف انگیز را تصویب کرده اند.

رئیس جمهور سابق کشورمان تصریح کرد: این مصوبه باید همه ما را هوشیار کند که ما در معرض تهدیدات و خطراتی هستیم گرچه معتقدم به لطف خداوند با همبستگی ملی و هوشیاری ما این گونه مشکلات خنثی خواهد شد اما در همه حال باید هوشیار باشیم.

خاتمی گفت : این اقدام ها و تصویب ها هیچ کمکی به رفع سوءتفاهمات و حل مشکلات نمی کند بلکه بدبینی ها را زیاد تر و مشکلات را بیشتر می کند.

وی اظهار امیدواری کرد که عقلای قوم در آمریکا متوجه این مسئله شوند و به نحوی سعی در جبران اقدام خود کنند.