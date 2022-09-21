۵۰۰۰ دانش آموز استان سمنان نیازمند مساعدت خیران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحیرایی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از یکی از مراکز نیکوکاری شهر سمنان با بیان اینکه پنج هزار دانش‌آموز نیازمند استان سمنان در سال تحصیلی پیش رو در انتظار مساعدت و کمک خیران هستند، ابراز داشت: به این منظور پویش شور عاطفه‌ها همزمان با سراسر کشور در استان سمنان نیز تشکیل شده است تا با همراهی خیران بتوان لبخند را بر صورت کودکان محروم نشاند.

وی ضمن بیان اینکه کمک‌های جمع آوری شده از طریق این پویش صرف کمک هزینه تحصیلی و پک لوازم التحریر کودکان محروم و نیازمند می‌شود، افزود: این کمک‌ها نه در اوایل سال بلکه در صورت تداوم همراهی خیران در طی سال ادامه خواهد داشت.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه تاکنون مبلغی حدود ۳۲۰ میلیون تومان از طریق مشارکت‌های مردمی جمع آوری شده است، ابراز داشت: شهروندان استان سمنان علاوه بر کمک ریالی می‌توانند به صورت کالا و ملزومات اولیه مدارس نیز به این فرزندان معنوی خود کمک کنند.

بحیرایی با بیان اینکه علاوه بر تعداد کودکان مذکور نیازمند لوازم التحریر تلاش خواهد شد تا با همکاری مراکز نیکوکاری در محلات این گونه دانش آموزان نیازمند شناسایی و مورد حمایت قرار گیرند، تصریح کرد: تلاش کمیته امداد نیز بر همین منوال است تا هیچ کودکی به دلیل نداشتن نوشت افزار و ملزومات مدرسه از تحصیل بازنماند.