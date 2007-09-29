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۷ مهر ۱۳۸۶، ۹:۵۷

جشنواره پژوهشی طلاب حوزه علمیه علوی برگزار می شود

جشنواره پژوهشی طلاب حوزه علمیه علوی برگزار می شود

جشنواره پژوهشی طلاب حوزه علمیه علوی با عنوان "جام معرفت" برگزار می شود.

مدیر حوزه علمیه علوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت : در روزهای ماه مبارک رمضان برنامه های متنوعی در این مدرسه علمیه برگزار می شود. برگزاری مراسم سخنرانی هر روزه با حضور اساتید مختلف و برگزاری مراسم شبی با قرآن به مناسب میلاد امام حسن (ع) با حضور قرآء و حافظین قرآن کریم بخشی از این برنامه را تشکیل می دهد.

حجت الاسلام اقبالی افزود : همچنین جشنواره پژوهشی طلاب این مدرسه علمیه با عنوان "جام معرفت" در موضوعات مختلف پژوهشی برگزار می شود که مورد استقبال طلاب قرار گرفته است. به برگزیدگان این جشنواره هدایایی اهدا خواهد شد.

کد مطلب 559498

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