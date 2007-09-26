30 هزار واحد مسکونی تا پایان سال نوسازی می شود/ ذائقه ساکنان بافت های فرسوده را با نوسازی شیرین می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر عندلیب مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران عصر امروز در مراسم بهره برداری از پروژه نوسازان 2 در منطقه 19 که با حضور شهردار تهران برگزار شده بود با اشاره به اینکه امروز شاهد افتتاح اولین سری از سلسله پروژه های نوسازان هستیم گفت: کار نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران توسط شهرداری و سازمان نوسازی شهر تهران از پروژه نوسازان یک آغاز شده و تا نوسازان 20 ادامه پیدا کرده است افزود: امیدواریم بتوانیم تا پایان سال 86 ، 30 هزار واحدی را که قول جایگزینی آنها در بافت فرسوده را داده ایم عملیاتی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اگر ما پروژه نوسازان را نداشته باشیم قطعا ورودمان به بافت فرسوده با مشکل مواجه خواهد شد تصریح کرد: باید کاری کنیم که نتیجه کارمان به نفع مردم باشد و ذائقه ساکنان بافت های فرسوده از عنوان نوسازی شیرین شود .

مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران ، با تاکید بر اینکه در سالهای گذشته هرگاه حرف نوسازی پیش می آمد ساکنان بافت های فرسوده همواره احساس بی سرپناه و بی خانمان شدن می کردند و از بابت از دست دادن خانه اشان نگران بودند گفت: باید کاری کنیم که نتیجه کارمان موجب احساس رضایت در مردم شود.

وی با تاکید بر اینکه اصلی ترین مسئله ای که در بحث نوسازی بافت های فرسوده با آن مواجه بودیم این بود که چگونه نگرانی مردمی را که خانه هایشان در بافت فرسوده واقع شده و قرار است شهرداری آن را تملک کند را برطرف سازیم تصریح سازیم. رویکرد اصلی ما در طرح پروژه نوسازان این بود که ذی نفعان این طرح که همان مردم هستند در این راستا متضرر نشده و حتی سود نیز ببرند تصریح کرد: نباید منافع مردم به خطر اندازیم و کاری کنیم که مردم از مشارکت با ما احساس خطر کنند بلکه باید تصمیمات ما در راستای تحقق خواسته ها و منافع مشروع ساکنان بافت های فرسوده باشد.

عندلیب با بیان اینکه نباید به گونه ای کار کنیم که شرایط مردم از زمان فعلی شان بدتر شود گفت: کسب رضایت مردم و رفع نگرانی و دغدغه های آنها و پرداخت بهای عادلانه به ساکنان بافت های فرسوده از جمله اهداف سلسله پروژه های نوسازان است.

مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران تاکید کرد: تلاش می کنیم که ارزش افزوده ای به دارایی های مردم اضافه شده و همچنین در برابر خانه فرسوده و ناپایداری که ساکنان بافت های فرسوده داشتند بتوانیم، خانه ای با کیفیت تر و مطابق با استانداردهای روز به آنها بدهیم.

عندلیب با اشاره به سه گروه از اقدامات سازمان نوسازی در بحث بافت های فرسوده گفت: در گروه اول اقدامات نوسازی به این ترتیب انجام شد که به صورت فوری اقدام به خرید خانه های آماده و یا نزدیک به آماده شده برای ساکنان بافت های فرسوده کردیم که در این راستا در سال جاری 500 تا 1000 خانه آماده خریداری شده است.

وی ادامه داد: در گروه دوم پروژه هایی قرار دارند که به صورت کوتاه مدت و در تعداد متوسط دنبال می کنیم که سلسله پروژه های نوسازان یک تا 20 در این رده قرار دارد.

عندلیب ادامه داد: در گروه سوم پروژه های انبوه به صورت نوسازی محله ای و محلات نوسازان در دستور کار قرار دارد که شامل مجموعه های 4 تا 5 هزار واحدی می شود.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس وعده داده شده برای نوسازی 30 هزار واحد مسکونی موجود در بافت فرسوده در نقاط مختلف شهر و بخصوص در حوزه جنوب هم اکنون این 30 هزار واحد در بخش های مختلف مراحل خاکبرداری و یا فونداسیون خود را می گذرانند تصریح کرد: 135 واحد از گروه نوسازان یک در منطقه 15 خریداری و به مردم ساکن بافت فرسوده این منطقه تحویل شده است.

عندلیب با بیان اینکه همچنین در حال حاضر از 30 هزار واحدی که باید تا پایان سال بسازیم 25 هزار واحد تملک شده است اظهار داشت: هیچ پروژه ای به صورت پیمانکاری انجام نمی شود بلکه تمام این پروژه در قالب سرمایه گذاری بخش خصوصی و با همکاری سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران صورت می گیرد.

به گفته مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران ، از 30 هزار واحد مسکونی که باید تا پایان سال نوسازی شود 15 هزار واحد در مرحله عقد قرارداد و سرمایه گذاری ، 8 هزار واحد در مرحله طراحی و 6 هزار واحد نیز در حال اجراست.

عندلیب با تاکید بر اینکه واحدهای مسکونی پروژه های نوسازان به قیمت تمام شده به ساکنان بافت های فرسوده واگذار می شود تصریح کرد: همچنین یک وام 9 میلیون تومانی نیز به متقاضیان پرداخت می شود که 50 درصد از این مبلغ در موقع عقد قرارداد و 50 درصد نیز در هنگام تحویل واحد مسکونی، از آنها اخذ می شود.

وی در خصوص ویژگی های پروژه نوسازان 2 در منطقه 19 نیز گفت: این پروژه در دو بلوک طراحی شده که دارای 8 طبقه می باشد که 5 طبقه مسکونی و با متراژ حداقل 50 تا حداکثر 100 متر است.

مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران تصریح کرد: پروژه نوسازان 2 ، دارای 115 واحد مسکونی ، 62 واحد تجاری ، 148 پارکینگ، 150 انباری ، 9 هزار متر مربع بنای مفید مسکونی است.

به گفته عندلیب ، اسکلت این خانه ها به صورت بتونی و کف تمام واحدها به صورت سنگ است و همچنین دیوار راه پله ها تا ارتفاع یک و نیم سنگ شده و شیشه ها دوجداره بوده و نمای ساختمان نیز ترکیبی از سنگ و کنتکس است.