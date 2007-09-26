انتخابات الکترونیکی به طور قطع انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا افشار عصر امروز در حاشیه همایش "ناگفته های جنگ" در تالار گردهمایی دانشگاه فردوسی مشهد در جمع خبرنگاران افزود: در روزهای آینده برنامه اجرای انتخابات الکترونیکی برای شهرهای بالای دو نماینده مصوب می شود.

وی با اشاره به مراحل الکترونیکی شدن انتخابات اظهار داشت: اتوماسیون انتخابات به منظور ارتباط آن لاین ستاد انتخابات با تمام حوزه های انتخاباتی تمام شهرستانها پیش بینی شده است.

افشار خاطرنشان کرد: ثبت نام از افراد رای دهنده در این دوره با شماره کد ملی انجام می پذیرد اما کسانی که کارت ملی ندارند به کمک ثبت احوال شماره شناسنامه این افراد تبدیل به کد ملی می شود و اساس شمارش بر مبنای شماره کد ملی افراد خواهد بود که در این دو مرحله موفقیت صد در صد است.

وی عنوان کرد: در مرحله رای دادن و شمارش آرا سعی می کنیم با استفاده از سیستم های جدید و پیشرفته برای خواندن کدها و اسامی اقدام کنیم و این مورد به شکل جدی در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه انتخابات الکترونیک نه تنها سرعت بلکه میزان دقت را نیز افزایش می دهد، اظهار داشت: این اقدام خطای شمارش را به صفر می رساند زیر در انتخابات دستی ضریب خطا به صورت جزئی وجود دارد که دقت بالا در این مورد سلامت در انتخابات راحفظ می کند.

وی تاکید کرد: اما در عین حال در برگزاری انتخابات پیش بینی دستی شدن در کنار رایانه ای شدن وجود دارد زیرا ممکن است نقص فنی در زمان و مکان انتخابات در منطقه ای رخ دهد.

افشار با اشاره به حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس هشتم عنوان کرد: انتخابات رایانه ای باعث کاهش معطلی مردم می شود و پیش بینی می کنیم با این شرایط استقبال بیشتری از انتخابات صورت پذیرد.

معاون وزیر کشور یادآور شد: از عوامل موثر و اصلی در این حضور توجه مردم به اهمیت موضوع و وظیفه ملی و شرعی و همچنین تحریک آنان به حضور در پای صندوق های رای است که به وسیله انعکاس حساسیت های موضوع در سرنوشت خود مردم و آگاهی دادن به آنان از طریق رسانه ها و مطبوعات و به ویژه رسانه ملی صورت می گیرد.

وی افزود: به اعتقاد من اگر تبلیغات خوب صورت پذیرد مردم حضور حداکثری را خواهند داشت.

افشار خاطرنشان کرد: عمده ترین عامل تاثیر گذار در حضور حداکثری مردم در انتخابات احساسات وطن دوستانه آنان است.