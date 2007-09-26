افریقا از جهت فرهنگی برای ایران مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، خانم حاجیه آلاری کول سفیر مسلمان سیرالئون صبح امروز با حجت الاسلام والمسلمین محمود محمدی عراقی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دیدار و پیرامون روابط دو کشور گفتگو کرد.

خانم حاجیه آلاری کول سفیر مسلمان سیرالئون دراین دیدار ضمن تشکر از مساعدتهای جمهوری اسلامی ایران در تمام حوزه های فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی و پزشکی گفت: روابط دو کشور ایران و سیرالئون از مدتها پیش بصورت عالی سیر صعودی خود را طی می کند و سطح روابط دو کشور بویژه در انجام خدمات پزشکی ، آموزشی و فرهنگی بسیار خوب و انساندوستانه بوده است.

در ادامه این دیدار حجت الاسلام والمسلمین محمدی عراقی ضمن تبریک ماه مبارک رمضان به خانم حاجیه آلارمی کول، گفت: دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور ایران تاکید بیشتری بر ایجاد روابط بیشتر با افریقا را مدنظر قرار دادند و بر ادامه پیگیری مناسبات و خدمات در کشورهای آفریقای تاکید دارند. دولت جمهوری اسلامی آماده همکاری و گسترش روابط خود با دولت و مردم سیرالئون در همه حوزه ها است.

محمدی عراقی همچنین در این دیدار از برقراری ارتباط با مرکز "جامعة الزهراء (س) " قم جهت آموزش علوم دینی برای 60 نفر از زنان و مردان مسلمان سیرالئون و قول مساعد داد

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پایان سخنان خود گفت: کمک به محرومیت زدایی و ایجاد زندگی آبرومندانه برای مسلمانان سیرالئون توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و ابراز داشت: با ایجاد مراکز آموزش صنایع و بسط بیشتر آن توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) ، که در حال فعالیت در سیرالئون است در آموزش مشاغل و ایجاد زمینه کار و کار آفرینی برای مردم مسلمانان سیرالئون اهتمام کامل خواهیم ورزید.