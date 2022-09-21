به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد باباخانی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد راهبری و عملیاتی اقتصاد دانش بنیان استان کرمانشاه که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: تاکنون ۵۵ درخواست برای دانش بنیان شدن شرکت‌ها در ۶ ماهه نخست سال جاری در سامانه مربوطه ثبت شده که از این تعداد هشت مورد پذیرش قطعی و سه مورد رد و بقیه موارد منتظر ارزیابی در مرکز است.

وی افزود: تعداد ۶۰ درخواست دیگر نیز در حال تکمیل مدارک برای ثبت در سامانه است که ظرف یک ماه آینده باید درخواست‌های خود را ثبت کنند.

معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه از روند کند ارزیابی‌ها در مرکز انتقاد کرد و گفت: با توجه به اینکه امسال به نام حمایت از تولید دانش بنیان مزین است انتظار می‌رود درخواست‌های شرکت‌های دانش بنیان با سرعت بیشتری بررسی گردد و شرکت‌ها در بروکراسی سخت و زمان‌بر ارزیابی گرفتار نشوند.

گفتنی است، در این جلسه پارک علم و فناوری، مراکز رشد دانشگاه‌ها و بخش خصوصی گزارشی از اقدامات خود ارائه کردند.