میزان وقوع جرائم خشن با افزایش مبارزه با مواد مخدر کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی بعد از ظهر چهارشنبه در چهارمین جلسه کمیته تخصصی توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، اظهار داشت: امروزه همه خانواده‌ها در معرض تهدید خانمانسوز اعتیاد هستند و لازم است خانواده‌ها از آموزش‌های لازم در این زمینه برخوردار باشند.

وی افزود: هزینه‌های فراوان مبارزه با مواد مخدر، روند توسعه کشور را با چالش مواجه کرده و استکبار جهانی هم با سوءاستفاده از همسایگی ایران با مراکز تولید مواد مخدر، برای ترویج اعتیاد در کشور تلاش می‌کند.

محمدی با اشاره به دستور وزارت کشور مبنی بر جمع آوری کامل معتادان متجاهر از سطح شهرها، گفت: خوشبختانه با فعالیت‌های انجام شده توسط خیرین و سمن‌های استان و با راه اندازی مرکز ماده ۱۶ در شهر تبریز، استان آذربایجان شرقی در این زمینه عملکرد بسیار موفقی داشته و تبریز به عنوان شهر بدون معتاد متجاهر شهرت یافته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی افزود: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده و آمار موجود، بخش عمده آسیب‌های اجتماعی استان از مصرف مواد مخدر ناشی می‌شود و در این راستا اگر ما بتوانیم به هر اندازه در زمینه مبارزه با مواد مخدر موفق باشیم به همان میزان وقوع جرایم خشن در سطح استان کاهش خواهد یافت.