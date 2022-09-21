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۳۰ شهریور ۱۴۰۱، ۱۹:۲۹

معاون صندوق توسعه ملی خبر داد؛

حمایت صندوق توسعه ملی از واحدهای فناور لرستان

حمایت صندوق توسعه ملی از واحدهای فناور لرستان

خرم‌آباد- معاون صندوق توسعه ملی از حمایت این صندوق از واحدهای فناور لرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صالحی در بازدید از مجموعه واحدهای فناور لرستان با اشاره به اهمیت و جایگاه پارک علم و فناوری و واحدهای فناور و دانش بنیان در توسعه فناوری و نوآوری در استان‌ها؛ هدف از این بازدید را آشنایی نزدیک با فعالیت‌های صورت گرفته در پارک علم و فناوری برشمرد.

وی ضمن آشنایی با کلیات چند طرح کلان توسعه فناوری در استان، از سطح فناوری موجود در واحدهای فناور استان و فعالیت‌های صورت گرفته در پارک علم و فناوری لرستان ابراز خرسندی کرد و عملکرد پارک و واحدهای فناور مستقر در آن را قابل تقدیر دانست.

معاون صندوق توسعه ملی در خصوص حمایت صندوق توسعه ملی از واحدهای فناور و دانش بنیان استان و طرح‌های کلان پارک، در راستای کمک به توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان در لرستان، قول مساعدت و همکاری حداکثری دادند.

کد مطلب 5595147

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