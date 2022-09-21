حمایت صندوق توسعه ملی از واحدهای فناور  لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صالحی در بازدید از مجموعه واحدهای فناور لرستان با اشاره به اهمیت و جایگاه پارک علم و فناوری و واحدهای فناور و دانش بنیان در توسعه فناوری و نوآوری در استان‌ها؛ هدف از این بازدید را آشنایی نزدیک با فعالیت‌های صورت گرفته در پارک علم و فناوری برشمرد.

وی ضمن آشنایی با کلیات چند طرح کلان توسعه فناوری در استان، از سطح فناوری موجود در واحدهای فناور استان و فعالیت‌های صورت گرفته در پارک علم و فناوری لرستان ابراز خرسندی کرد و عملکرد پارک و واحدهای فناور مستقر در آن را قابل تقدیر دانست.

معاون صندوق توسعه ملی در خصوص حمایت صندوق توسعه ملی از واحدهای فناور و دانش بنیان استان و طرح‌های کلان پارک، در راستای کمک به توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان در لرستان، قول مساعدت و همکاری حداکثری دادند.