سپاهان از ژاپن به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سایت آورده است : بعد از آنکه دو تیم درنود دقیقه و وقت های اضافه به تساوی بدون گل دست یافتند، هیرویوکی تانیگوچی پنالتی چهارم میزبان را هدرداد تا جلال اکبری ضربه پنجم را هم برای سپاهان وارد دروازه آبی ‌ها کند و نماینده ایران راهی مرحله نیمه نهایی شود.

این برای دومین بار از آغازلیگ قهرمانان آسیا درسال 2002 بود که نتیجه یک بازی درضربات پنالتی آخربازی مشخص می شود.

پیش از این تنها درمرحله یک چهارم نهایی اولین دوره بازیها بود که تیم السد قطر، تیم الجیش را پس از آنکه در پایان وقت اضافه 2-2 شدند را با نتیجه 4 بر 1 درضربات پنالتی شکت داد .

دیدار رفت دو تیم سپاهان و کاوازاکی در اصفهان بدون گل تمام شده بود وحالا سپاهان با رسیدن به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا با برنده الهلال عربستان- الوحده امارات دیدارخواهد کرد.

سپاهان دربازی رفت نیمه نهایی در روزسوم اکتبر(11 مهر) درفولاد شهر اصفهان میزبان خواهد بود.