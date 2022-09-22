صادرات آذربایجان شرقی به عراق رشد ۷ درصدی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر پرنیان در جلسه میز تجاری کشور عراق اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های بسیار بالای استان در حوزه تجارت، رشد ۷ درصدی قابل قبول نبوده و حتی در شأن اقتصاد استان نیست.

وی ادامه داد: در ۵ ماه نخست امسال ارزش کالاهای صادراتی به کشور عراق حدود ۱۳۱ میلیون دلار بوده که محصولات پتروشیمی و پایه نفتی، انواع مقاطع فولادی، صنایع تبدیلی، خشکبار، صنایع برق و الکترونیک، صنایع خودرو و ماشین آلات مختلف و گروه‌های صنعتی مانند محصولات لوازم خانگی از جمله کولر و یخچال بیشترین سهم صادرات کالاهای غیرنفتی استان به کشور عراق را به خود اختصاص داده است.

وی تداوم حیات تولید را در گرو توسعه بازارهای تجاری خارجی دانست و از بخش خصوصی درخواست کرد تا صادرات به کشورهای خارجی را با قدرت پیش ببرند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی افزود: با توجه به اینکه در استان ظرفیت خوبی برای تولید محصولات کشاورزی وجود دارد بنا بر این صادرات این محصولات به عراق باید بیش از گذشته انجام شود.

در این جلسه مقرر شد مسائل و مشکلات تجار آذربایجان شرقی با همکاری دستگاه‌های متولی برای توسعه صادرات احصا و حل شود. همچنین با توجه به وجود پنج مرکز تجاری در شهرهای کربلا، بغداد، نجف، سلیمانیه و کلار مقرر شد استفاده تجار آذربایجان شرقی در این مراکز تسهیل شود.