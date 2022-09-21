  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۰ شهریور ۱۴۰۱، ۲۰:۵۶

استاندار آذربایجان شرقی:

فرهنگ ایثار و شهادت نیاز ضروری همه دوران ‌ها است

فرهنگ ایثار و شهادت نیاز ضروری همه دوران ‌ها است

تبریز - استاندار آذربایجان شرقی در پیامی به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، فرهنگ ایثار و شهادت را نیاز ضروری همه دوران‌ ها عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خرم روز چهارشنبه در پیام خود آورده است: تاریخ پرافتخار ایران اسلامی مملو از حماسه‌ها و درخشش‌هایی است که دفاع مقدس، نماد بارز و جلوه تمام عیار آن است، دوران غرور آفرینی که ثمره بالنده ای به نام فرهنگ ایثار و شهادت را در تاریخ این مرز پر گهر بر جای گذاشت.

در این پیام آمده است: دفاع مقدس، نه تنها صحنه نبرد سخت و رزم مسلحانه با جبهه متحد استکبار جهانی، بلکه عرصه بالندگی و خودباوری ملتی بود که با تأسی از نهضت الهی عاشورا و تمسک به ارزشهای ناب اخلاقی و دینی، قوام و دوام انقلاب خود را تضمین کردند.

خرم در این پیام آورده است: فرهنگ انسان ساز و تمدن ساز دفاع مقدس، نیاز ضروری همه دوران هاست به ویژه در عرصه سرنوشت ساز کنونی که شاهد هجمه‌ها و فشارهای دشمنان و معاندان در عرصه‌های مختلف هستیم و رمز عبور از این دوران سخت، ایستادگی، مقاومت و اتکا به ظرفیت‌های فراوان و قابل اعتنای کشور و مردم عزیز است.

وی در این پیام با گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره همه شهدای والامقام انقلاب اسلامی، ارادت قلبی خود را به خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران، آزادگان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس اعلام و ابراز امیدواری کرده است: در سایه فرهنگ ایثار و شهادت و آموزه‌های ناب دفاع مقدس در عرصه‌های مدیریتی و اجرایی، شاهد دستاوردهای بزرگی در راستای خدمت‌رسانی به مردم و حل مسائل و مشکلات استان باشیم.

۳۱ شهریور به مناسبت آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ سرآغاز هفته دفاع مقدس است.

کد مطلب 5595169

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه