فرهنگ ایثار و شهادت نیاز ضروری همه دوران ‌ها است

به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خرم روز چهارشنبه در پیام خود آورده است: تاریخ پرافتخار ایران اسلامی مملو از حماسهها و درخششهایی است که دفاع مقدس، نماد بارز و جلوه تمام عیار آن است، دوران غرور آفرینی که ثمره بالنده ای به نام فرهنگ ایثار و شهادت را در تاریخ این مرز پر گهر بر جای گذاشت.
در این پیام آمده است: دفاع مقدس، نه تنها صحنه نبرد سخت و رزم مسلحانه با جبهه متحد استکبار جهانی، بلکه عرصه بالندگی و خودباوری ملتی بود که با تأسی از نهضت الهی عاشورا و تمسک به ارزشهای ناب اخلاقی و دینی، قوام و دوام انقلاب خود را تضمین کردند.
خرم در این پیام آورده است: فرهنگ انسان ساز و تمدن ساز دفاع مقدس، نیاز ضروری همه دوران هاست به ویژه در عرصه سرنوشت ساز کنونی که شاهد هجمهها و فشارهای دشمنان و معاندان در عرصههای مختلف هستیم و رمز عبور از این دوران سخت، ایستادگی، مقاومت و اتکا به ظرفیتهای فراوان و قابل اعتنای کشور و مردم عزیز است.
وی در این پیام با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره همه شهدای والامقام انقلاب اسلامی، ارادت قلبی خود را به خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران، آزادگان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس اعلام و ابراز امیدواری کرده است: در سایه فرهنگ ایثار و شهادت و آموزههای ناب دفاع مقدس در عرصههای مدیریتی و اجرایی، شاهد دستاوردهای بزرگی در راستای خدمترسانی به مردم و حل مسائل و مشکلات استان باشیم.
۳۱ شهریور به مناسبت آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ سرآغاز هفته دفاع مقدس است.
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