به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موالی زاده عصر روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان و همچنین مصوبه شورای ترافیک استان خوزستان، به منظور روان سازی ترافیک در آغاز سال تحصیلی جدید، ساعت شروع به کار ادارات و دستگاههای اجرایی سطح شهرستان اهواز ساعت هشت صبح است و ساعت ۱۵:۳۰ به پایان میرسد.
وی ادامه داد: فعالیت مراکز امدادی، بهداشتی، آتش نشانیها، اورژانس ۱۱۵، بیمارستانها، و بخشهای عملیاتی دارای نوبت کاری، تولیدی و ارائه دهنده خدمات شهری و شهرداریها بدون تغییر و به روال سابق است.
سرپرست فرمانداری اهواز در پایان گفت: ساعت کار بانکها بر اساس تصمیمات شورای هماهنگی بانکهای استان است.
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