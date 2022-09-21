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۳۰ شهریور ۱۴۰۱، ۲۰:۱۲

به مدت یک ماه صورت می‌پذیرد؛

آغاز فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی اهواز از ساعت ۸ صبح

آغاز فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی اهواز از ساعت ۸ صبح

اهواز - سرپرست فرمانداری اهواز گفت: به علت بازگشایی مدارس و به منظور روان سازی ترافیک، فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی سطح شهرستان از دوم مهرماه به مدت یک ماه از ساعت هشت صبح آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موالی زاده عصر روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان و همچنین مصوبه شورای ترافیک استان خوزستان، به منظور روان سازی ترافیک در آغاز سال تحصیلی جدید، ساعت شروع به کار ادارات و دستگاه‌های اجرایی سطح شهرستان اهواز ساعت هشت صبح است و ساعت ۱۵:۳۰ به پایان می‌رسد.

وی ادامه داد: فعالیت مراکز امدادی، بهداشتی، آتش نشانی‌ها، اورژانس ۱۱۵، بیمارستان‌ها، و بخش‌های عملیاتی دارای نوبت کاری، تولیدی و ارائه دهنده خدمات شهری و شهرداری‌ها بدون تغییر و به روال سابق است.

سرپرست فرمانداری اهواز در پایان گفت: ساعت کار بانک‌ها بر اساس تصمیمات شورای هماهنگی بانک‌های استان است.

کد مطلب 5595173

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    نظرات

    • نرگس FR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
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      پاسخ
      سلام شرکت نفت که فقط همون روز شنبه اجرا کرد و تمااااااااام هیچ وقت پایبند قانون‌ها نبوده و حرف حرف خودش است.

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