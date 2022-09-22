دستگیری باند قاچاقچیان پرندگان شکاری توسط مرزبانی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ستاد احمدرضا حاتمی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: به منظور تشدید اقدامات کنترلی و اجرای طرح مبارزه با قاچاق و شکار پرندگان در سطح استان و حوزه مرزی، مجموعه معاونت اطلاعات مرزبانی استان طی یک عملیات مشترک با فرماندهی انتظامی شهرستان سمیرم استان اصفهان موفق به دستگیری قاچاقچیان پرندگان شکاری شدند.

فرمانده مرزیانی گلستان افزود: طی رصد شبانه روزی اطلاعاتی، باندی را که از مبدا استان گلستان اقدام به زنده گیری پرندگان شکاری و قاچاق آن در سطح کشور و همچنین از طریق دریا به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌کردند را شناسایی که فعالیت آنها زیر چتر اطلاعاتی فرماندهی مرزبانی استان قرار گرفت.

وی بیان کرد: ماموران این فرماندهی پس از تلاش و اقدامات اطلاعاتی، نوع خودرو و زمان حرکت حامل پرندگان را شناسایی و با تعامل وهمکاری با عوامل انتظامی استان اصفهان و شهرستان سمیرم خودروی مذکور در ایست و بازرسی شهید رئیسیان آن استان متوقف شد.