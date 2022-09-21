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۳۰ شهریور ۱۴۰۱، ۲۰:۵۷

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی:

۶۴۸ نیرو در حوزه تعاون خراسان جنوبی مشغول فعالیت هستند

۶۴۸ نیرو در حوزه تعاون خراسان جنوبی مشغول فعالیت هستند

بیرجند_ مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: ۶۴۸ نیرو در حوزه تعاونی‌های استان مشغول کار هستند و در یک سال گذشته هزار و ۲۴۷ مجوز مشاغل خانگی صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اشرفی عصر چهارشنبه در همایش تعاون و رسانه با اعلام این خبر بیان داشت: تا کنون ۳۵ برند در تعاونی‌های خراسان جنوبی ثبت شده که بخشی از هزینه‌های مربوط به برند سازی پرداخت می‌شود.

وی تصریح کرد: اعتبارات مربوط به مشاغل خانگی نسبت به گذشته ۱۴ برابر شده است و ۲۷ خانه فرهنگ کار و ۳۱۰ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان داریم که باید دغدغه‌های آنها مرتفع شود.

اشرفی ادامه داد: در خراسان جنوبی ۱۲۶ هزار و ۹۱۰ بیمه شده و ۱۱ هزار و۴۲۶و احد اقتصادی وجود دارد و در یک سال گذشته با وجود همه محدودیت‌های موجود ۴۲ تعاونی در خراسان جنوبی تشکیل شده است.

وی با بیان این که در بند الف تبصره قانون بودجه امسال اعتبارات خوبی به خراسان جنوبی اختصاص یافته است، بیان داشت: در حوزه آسیب‌های اجتماعی ۱۲ کانون یاریگران در محیط‌های کار و بنگاه‌های اقتصادی بالای ۲۵ نفر تأسیس شده است.

کد مطلب 5595194

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