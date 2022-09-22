به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم گرامیداشت سالگرد آغاز هفته دفاع مقدس در جوار حرم امام خمینی (ره)، یگان‌های نمونه سپاه پاسداران، ارتش، نیروی انتظامی و بسیج، رژه خود را از مقابل جایگاه آغاز کردند.‌

در مراسم امروز آخرین نمونه تانک ذوالفقار تجهیز شده به پیشرفته‌ترین سامانه‌های زرهی دنیا، سامانه پدافند هوایی خودکششی چرخدار مجهز به توپ ۵۷ میلیمتری دولول، توپ سداد ۲۳ میلیمتری اتوماسیون و استابلیزر شده منصوب بر خودروی تاکتیکی، ذوالفقار ۳، خودروی شناسایی اسکورپین مجهز به سامانه استابلیزر و کنترل آتش بومی، تیربار نواخت بالای ۶ لول کالیبر ۵۰ محرم نصب شده بر روی خودروی شنی‌دار سیار، تک تیرانداز شاهر، تیربار نواخت بالا اخگر بر خودروی رنجر، خودروی تحقیقاتی شهرام با قابلیت آشکارسازی نوین هسته‌ای، شیمیایی و میکروبی، لانچر موشک انداز سهند ۳، خودروی مین ریز، نفربر چرخدار حیدر ۶، راکت انداز فجر ۵ از جمله تجهیزات نیروی زمینی ارتش، از مقابل جایگاه عبور خواهند کرد.

در این مراسم همچنین، تجهیزات نیروی هوایی ارتش از جمله خودروی حمل آرم، خودروی ارتباطی فرماندهی، خودروی ارتباطی تویوتا هایلوکس، خودروی ارتباطی TCS-443، برج مراقبت سیار خودکششی، سامانه GSM سیار، خودروی کنترل فرماندهی سنگین، کامیون پدافند غیرعامل جبار ۹، بمب قاصد ۳، بمب قاصد، بمب یاسر، بمب عصر ۶۷، بمب قدر و بمب سحاب، لانچر ۹۹ و بمب ۲ هزار پوندی، موشک قائم، موشک قادر، موشک نصر، موشک فکور ۹۰، موشک دامی T42، موشک آموزشی TGM، موشک R73، موشک دامی R27، موشک R60، موشک دامی AIM-7F، بمب دامی KAB-1500، موشک PL7، موشک AIM-9J، موشک AIM 54، موشک KH-58 و بمب فاب ۵۰۰ پوندی، به نمایش درآمدند.