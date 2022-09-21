هفته دفاع مقدس فرصتی مغتنم برای تبیین ارزش های انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی‌کوشا روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس در سنندج اظهار کرد: دفاع مقدس یکی از حقایق مهم و نیازمند تبیین و مراقبت است تا در هیاهوی رسانه‌ای و هجمه بی‌سابقه دشمنان به فراموشی سپرده نشود.

وی افزود: اگر حقیقت و ابعاد گوناگون دفاع مقدس به درستی بیان نشود برای نسل نوجوان ما به افسانه‌ای غیرقابل باور تبدیل خواهد شد.

استاندار کردستان خاطر نشان کرد: دفاع مقدس و بزرگداشت آن فرصتی برای عبور از امورات روزمره و دعواهای سیاسی است تا با بازخوانی گذشته مسیر آینده را ترسیم و نقاط ضعف و ناکارآمدی‌ها را اصلاح کنیم.

وی افزود: امروز وظیفه بزرگ ما پاسداشت ارزش‌ها و حفظ دستاوردهای بزرگ شهیدان است که همه وجود خود را نثار استقلال و عظمت ایران اسلامی کردند.

سردار ذبیح الله مالکی مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان کردستان نیز در این مراسم اظهار داشت: ایام دفاع مقدس یکی از افتخارات استان کردستان است، هراندازه از ایام بگذرد، بیشتر به رشادت، ایثار و شهادت شهدا و پیشکسوتان و ملت ایران پی می بریم.

وی افزود: این رشادت شهدا وپیشکسوتان انقلاب اسلامی بود که دشمنان را شکست داد.

سردار مالکی اظهار داشت: دشمنان در یک قرن گذشته بدون جنگ وخونریزی متأسفانه بیش از یک میلیون کیلومتر مربع از خاک ایران را جدا کرده‌اند و این در حالی است که انقلاب اسلامی ایران نه تنها همه توطئه‌ها را خنثی کرد، بلکه یک وجب از خاک ایران را به دست دشمن نداد.

وی اذعان کرد: سهم پیشکسوتان استان کردستان ۹ هزار نفر است که در این همایش به مناسبت چهل و دومین سالگرد دفاع مقدس از ۴۲ نفر پیشکسوت تجلیل خواهد شد.