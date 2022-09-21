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۳۰ شهریور ۱۴۰۱، ۲۳:۱۲

فرمانده انتظامی اشتهارد خبر داد؛

فوت کارگر ساختمانی حین تخریب ساختمان در اشتهارد

فوت کارگر ساختمانی حین تخریب ساختمان در اشتهارد

اشتهارد- فرمانده انتظامی اشتهارد از کشته شدن یک کارگر ساختمانی در حین تخریب ساختمان به دلیل ریزش آوار بر روی بدنش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عزیزی اظهار کرد: ساعت ۱۱:۵۰ دقیقه روز گذشته خبری مبنی بر فوت یک کارگر ساختمانی در حین تخریب به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام و بلافاصله مأموران کلانتری ۱۱ مرکزی اشتهارد به محل حادثه در روستای "مرادتپه" اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران مشخص شد که یک کارگر ساختمانی در حین تخریب ساختمان به دلیل ریزش آوار بر روی بدنش دچار جراحت شده و علی رغم تلاش عوامل اورژانس جانش را از دست داده است.

فرمانده انتظامی اشتهارد گفت: با تأیید مرگ متوفی، در این زمینه پرونده تشکیل و به مراجع ذی ربط ارسال شد.

سرهنگ عزیزی در پایان از کارگران زحمتکش درخواست کرد تا ایمنی و امنیت در کار را مقدم بر هر اموری بدانند تا دیگر شاهد حوادث تلخ این چنین نباشیم.

کد مطلب 5595235

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