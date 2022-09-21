فوت کارگر ساختمانی حین تخریب ساختمان در اشتهارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عزیزی اظهار کرد: ساعت ۱۱:۵۰ دقیقه روز گذشته خبری مبنی بر فوت یک کارگر ساختمانی در حین تخریب به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام و بلافاصله مأموران کلانتری ۱۱ مرکزی اشتهارد به محل حادثه در روستای "مرادتپه" اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران مشخص شد که یک کارگر ساختمانی در حین تخریب ساختمان به دلیل ریزش آوار بر روی بدنش دچار جراحت شده و علی رغم تلاش عوامل اورژانس جانش را از دست داده است.

فرمانده انتظامی اشتهارد گفت: با تأیید مرگ متوفی، در این زمینه پرونده تشکیل و به مراجع ذی ربط ارسال شد.

سرهنگ عزیزی در پایان از کارگران زحمتکش درخواست کرد تا ایمنی و امنیت در کار را مقدم بر هر اموری بدانند تا دیگر شاهد حوادث تلخ این چنین نباشیم.