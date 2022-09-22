تشدید نظارت بر بازار لوازم التحریر مدارس در کرمانشاه

گودرز فهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعمال نظارت‌ها در آستانه تحصیلی جدید بر بازار لوازم التحریر دانش آموزان، اظهار کرد: هر سال در استان کرمانشاه شروع سال تحصیلی با توجه به شروع خرید لوازم التحریر، کیف و روپوش دانش آموزان نظارت‌ها بر بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغ شده اعمال می‌شود.

وی افزود: به منظور نظارت بر بازار سال تحصیلی جدید و جلوگیری از گرانفروشی تولیدکنندگان و فروشندگان از تاریخ ۱۶ شهریورماه نظارت‌ها آغاز شده و تا ۱۶ مهرماه ادامه خواهد داشت.

رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به هدف اجرای طرح‌های نظارتی، تصریح کرد: بنابراین برای جلوگیری از سو استفاده عرضه کنندگان و تولیدکنندگان لوازم مورد نیاز دانش آموزان در بازار نظارت‌ها به طور جدی دنبال شده و در صورت هرگونه تخلف کمبود و افزایش قیمت‌ها برخورد لازم صورت می‌گیرد.

فهیمی با اشاره به تشدید نظارت‌ها و با بیان اینکه تاکنون تعداد زیادی از واحدهای مختلف شناسایی شده‌اند، خاطر نشان کرد: بیشترین تخلفات صورت گرفته در زمینه گرانفروشی و عدم درج قیمت بوده که با شناسایی این واحدهای تولیدی و فروشنده‌های متخلف بررسی‌های لازم برای برخورد با آنها در حال انجام است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نظارت‌ها بر بازار لوازم مدرسه در تمامی شهرستان‌های استان کرمانشاه اعمال شده و در شهرستان کرمانشاه نیز از سوی تعمیرات حکومتی ۲ تیم اکیپ فعال در کنار سایر تیم‌های نظارتی در حال بازرسی هستند.

فهیمی تاکید کرد: همشهریان به منظور ثبت شکایات و اطلاع رسانی به تعزیرات حکومتی در راستای گرانفروشی و تخلفات انجام شده می‌توانند از طریق شماره‌گیری سامانه ۱۲۴ صنعت، معدن و تجارت و شماره‌گیری ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و یا از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ اقدام کنند.