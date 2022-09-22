خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: هر ساله قبل از بازگشایی مدارس یکی از مهمترین دغدغه والدین بویژه مادران و پدران کارمند تهیه وسیله ایاب و ذهاب مناسب و یا همان سرویس مدارس است که علاوه بر امنیت میزان هزینه آن هم مدنظر قرار دارد.

امسال با توجه به گذشت حدود ۲ سال تعطیلی مدارس به دلیل ویروس کرونا قرار شد تا مدارس به صورت حضوری برگزار شود که همین امر با توجه به نرخ‌های دو سال گذشته سرویس مدارس و قیمت‌هایی که در نظر گرفته شده برای والدین دردسرهایی را ایجاد کرده است.

گلایه والدین

والدین یکی از دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در گفتگو با مهر می‌گوید: به دلیل اینکه همسرم خارج از بیرجند مشغول به فعالیت است مجبور هستم تا برای فرزندم سرویس رفت و آمد تهیه کنم اما زمانی که به مدرسه برای این امر مراجعه کردم اول مدعی شدند که باید محدوده خیابانی که در آن ساکن هستید به ظرفیت مورد نظر برسد و آن وقت خبر را به شما می‌دهیم.

رحیمی ادامه می‌دهد: الان که تنها چند روز تا بازگشایی مدارس باقی مانده زمانی که به مدیر انجمن مدرسه مراجعه کردم در این زمینه می‌گوید مدرسه زیر بار اینکه برای دانش آموزان سرویس را تهیه کند نمی‌رود چون باید یک نفر هم به عنوان مراقب داخل سرویس برای دانش آموزان مدنظر گرفته شود که در این صورت هزینه سرویس با مراقب بالا می‌رود.

وی می‌گوید: مدرسه اعلام کرده است سرویسی تحت عنوان سرویس مدرسه نداریم و تنها برای رفع مشکل والدین با یک راننده صحبت شده تا رفت و آمد دانش آموزانی را که درخواست سرویس دارند بر عهده بگیرد که بر اساس اعلام راننده ماهانه ۵۰۰ هزار تومان برای هر دانش‌آموز در نظر گرفته شده است.

وی با گلایه از اینکه با وجود این وضعیت مدرسه و راننده هیچ گونه تعهدی برای امنیت و سلامت رفت و آمد فرزندان را نمی‌دهند، ادامه می‌دهد: با این فرصت چند روزه با هر راننده تاکسی تلفنی و یا سرویس مدارسی صحبت کردم اعلام کردند که تمام سرویس‌ها تکمیل شده و نمی‌دانم چطور باید این مشکل را حل کنم؟

افزایش ۳ برابری نرخ سرویس مدارس

یکی دیگر از والدین از هزینه بالای سرویس‌های مدارس گلایه می‌کند و می‌گوید: مدرسه اعلام کرده است که هنوز نرخ مصوبه از طرف آموزش و پرورش برای سرویس مدارس اعلام نشده و خود مدارس بر اساس نظر رانندگان مبلغی را اعلام کرده‌اند که نسبت به ۲ سال گذشته ۳ برابر شده است که تأمین این هزینه برای خانواده‌هایی که ۲ تا سه فرزند دارند بسیار سنگین و تقریباً غیر ممکن است.

فاطمی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه نرخ مصوب مدارس تاکنون اعلام نشده است والدین مجبور هستند هر گونه نرخی را که اعلام می‌کنند قبول کنند و یا برای سرویس مدارس به رانندگان تاکسی تلفنی مراجعه کنند که هزینه در نظر گرفته شده تاکسی تلفنی‌ها یا به صورت روزانه باید پرداخت شود که اصلاً مقرون به صرفه نیست و یا اینکه نرخ‌هایی را اعلام می‌کنند که برای ۲ فرزند ماهیانه بالای یک میلیون تومان می‌شود.

به گفته وی هزینه یک میلیون تومان سرویس مدرسه ماهانه برای ۲ فرزند برای یک کارمند بسیار سنگین و تقریباً غیر ممکن است که تمام این موارد به دلیل این است که متأسفانه نرخ مصوب از سوی مسئولان به مدارس اعلام نشده است.

این مشکل هزینه‌های بالای سرویس مدارس و نبود و یا کمبود سرویس مدارس تنها مربوط به بیرجند نیست و بیشتر شهرستان‌های خراسان جنوبی با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند.

والدین دانش آموزی در یکی از شهرستان‌های خراسان جنوبی می‌گوید: سال گذشته با توجه به اینکه چند ماهی مدارس حضوری برگزار شد ماهانه مبلغ ۲۰۰ هزار تومان را پرداخت می‌کردم که همان راننده با توجه به بالا رفتن هزینه‌های قطعات اتومبیل و لوازم جانبی و همچنین افزایش تورم این مبلغ را ۳ برابر کرده است.

وی ادامه می‌دهد: برای ۲ فرزندم ماهیانه برای یک مسیر کوتاه و آن هم در یک راستای خیابان باید ماهانه مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان پرداخت کنم که این مبلغ برای شهرستان خیلی بالا هست اما متأسفانه زمانی که مدارس حاضر به گذاشتن سرویس نیستند خانواده‌ها مجبور به پرداخت این هزینه‌های نجومی هستند.

وی ادامه می‌دهد: آموزش و پرورش و یا فرمانداری‌ها امسال در این زمینه کوتاهی کردند و باید با توجه به نرخ‌های بالای در نظر گرفته شده از طریق رایانه و قرار داد مدارس را مجبور می‌کردند تا برای دانش آموزان سرویس ایاب و ذهاب در نظر گرفته شود تا در هزینه خانوار هم صرفه‌جویی شود.

وی تاکید می‌کند: بیشتر مدارس در شهرستان‌ها سرویس ندارند و خانواده‌ها یا با خودروی شخصی فرزندان را جا به جا می‌کنند و یا اینکه از تاکسی تلفنی‌ها استفاده می‌کنند که زمان تعطیلی مدارس خیابان‌ها با عرض کم پر از تردد و ترافیک است.

تأکیدات بی نتیجه

در صورتی که پلیس راهنمایی و رانندگی استان ۲۵ شهریور امسال اعلام کرده بود در صورت تأمین نشدن سرویس‌های مدارس و روی آوردن خانواده‌ها به خودروهای شخصی، قطعاً شاهد ورود حجم انبوهی از خودروها در معابر، مسیرهای منتهی به مدارس و جلوی مدارس خواهیم بود گفت: این امر باعث ترافیک سنگین، کندی عبور و مرور و نارضایتی شهروندان و از همه مهم‌تر کاهش ایمنی تردد دانش آموزان می‌شود.

علیرضا عباسی در گفتگو با مهر تاکید کرد رانندگانی که قصد فعالیت به عنوان سرویس مدرسه دارند حتماً باید مجوزهای قانونی را از دستگاه‌های مربوطه اخذ کنند و در غیر این صورت پلیس راهنمایی و رانندگی اجازه فعالیت به آن‌ها را نخواهد داد.

وی از والدین خواست تا نسبت به مشخص نمودن سرویس مدرسه فرزندان خود که دارای گواهی فعالیت قانونی هستند اقدام کنند که بازگشت دانش آموزان در سال تحصیلی جدید با ایمنی انجام شود.

با وجود هشدارهای رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی هنوز نرخ مصوب به والدین اعلام نشده است و بیشتر مدارس هم از تأمین سرویس مورد نیاز با مجوزهای مربوطه خودداری کرده‌اند.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در گفتگو با مهر در رابطه با مشکلات مطرح شده گفت: نرخ نامه ارجاع داده شده به شورای شهر بیرجند برای هزینه سرویس مدارس هنوز مصوب نشده است و در این زمینه منتظر ابلاغ شورای شهر بیرجند هستیم.

سید محمد رضوی در پاسخ به اینکه آیا زمان برای تصویب نرخ سرویس مدارس دیر نشده است افزود: زمان خیلی هم دیر شده است اما منتظر مصوبه شورای شهر بیرجند بودیم و در این زمینه به استانداری هم نامه ارسال شده و از فرمانداری‌ها هم خواسته شده تا در این زمینه هر چه سریع‌تر اقدام کنند.

نرخ پیشنهادی به شورا تصویب شد

رئیس شورای شهر بیرجند هم در گفتگو با مهر از تصویب نرخ نامه سرویس مدارس در جلسه شورای شهر در ۲۸ شهریور سال جاری خبر داد و گفت: آموزش و پرورش هفته گذشته نرخ نامه پیشنهادی خود را به شورای شهر ارسال کردند که با تشکیل اولین جلسه شورای شهر این مصوبه تصویب شد.

رضا حسنی صفت افزود: نرخ پیشنهادی آموزش و پرورش در شورای شهر با توجه به اینکه افزایش زیادی نسبت به ۲ سال قبل داشت تصویب شد که در این راستا هزینه سواری ۲ و نیم برابر و ون و اتوبوس سه برابر شده است.

وی ادامه داد: این افزایش قیمت‌ها با توجه به دستمزد راننده، مراقب و از طرفی بالا رفتن قیمت قطعات خودرو مصوب شده است.

به گفته وی در حال حاضر ۸ شرکت در سامانه سرویس مدارس اعلام آمادگی کرده‌اند که ۶ شرکت بر اساس پارامترهای راهور، آموزش و پرورش و اتوبوس رانی تأیید شده است.

وی با بیان اینکه این میزان هزینه‌ای که تصویب شده است مورد تأیید شورا نبود زیرا خانواده‌های چند فرزند را در نظر گرفته بود ادامه داد: اما شرکت‌هایی که در این سامانه ثبت نام کرده‌اند با توجه به هزینه‌های جانبی خودرو و دستمزد با کمتر از این مبالغ حاضر به همکاری نیستند.