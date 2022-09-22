دفاع مقدس محل ظهور مردان برجسته بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه صبح پنجشنبه در آئین رژه نیروهای مسلح و گرامیداشت شهدای دفاع مقدس بیان کرد: این حسرت وجود دارد که کاش این مردم با بصیرت جمهوری اسلامی در زمان پیامبر همراه ایشان بود تا مسیر تاریخ را عوض می‌کردند.

وی ادامه داد: امام راحل مسیر تاریخ ایران را تغییر داد و شرایطی در کشور ایجاد شد که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در مسیر درستی قرار بگیرد اما خداوند مقدر ساخت که با دفاع مقدس انقلاب اسلامی عمیق‌تر شود.

عالی‌ترین مقام دولت در فارس عنوان کرد: ظهور مردان برجسته از میان جوانان جامعه از ویژگی‌های دفاع مقدس است این در حالی است که این افراد با حضور در سایر ارگان‌ها توانستند کشور را اداره کنند.

وی افزود: عزت و اقتداری که در کشور ایجاد شده بسیار شگفت انگیز است و سالیان سال بود چنین اقتداری در ایران وجود نداشت این در حالی است که فرهنگ ایثارگری نیز در کشور نهادینه شد.

ایمانیه یادآور شد: تحریر خاطرات رزمندگان جنگ موجب شده تا فرهنگ ایثار و شهادت در نسل جدید نیز منتقل شده البته تدبیر و حکمت بود جنگ در ایران اداره شد و اگر این تدبیر و حکمت وجود نداشت شاهد بودیم که ایران نمی‌توانست در مقابل تمام جهان در دفاع مقدس ایستادگی کند.

به اعتقاد وی توجه به جوانان و اهمیت دادن به آنان موجب شده تا ایران در کشور مورد توجه واقع شود البته بهره برداری از علم روز جهان نیز عامل دیگری بود که ایران در عرصه جهانی درخشان باشد.

استاندار فارس گفت: ایران نه تنها در حوزه نظامی بلکه در تمامی شاخص‌ها در عرصه‌های جهانی حضور داشته و اقتدار ایران موجب شده تا دشمنان هراس ویژه ای از نیروهای مسلح ایران داشته باشند.

ایمانیه تاکید کرد: افزایش تحمل فشارهای اقتصادی موجب شد تحریم‌ها هیچ اثری بر زندگی ایرانیان نداشته باشد.

وی افزود: طی چند روز اخیر جمع این افرادی که اعتراض داشتند بسیار قلیل بودند اما مدافعان امنیت مردم توانستند با حضور به موقع این مشکل را برطرف کنند.