تراز تجاری خراسان شمالی مثبت شد/ محصولات پتروشیمی در صدر صادرات

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حاجی بگلو اظهار کرد: تراز تجاری این استان با توجه به صادرات ٧٠ میلیون دلاری و واردات ٣٩ میلیون دلاری کالا در پنج ماهه نخست سال جاری به مثبت ۳۱ میلیون دلار رسید.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی ادامه داد: محصولات پتروشیمی بیشترین ارزش کالاهای صادراتی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: طی پنج ماهه امسال بیش از ۷۷ هزار تن محصول پتروشیمی به ارزش ۴۶ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار از استان صادر شد که ۶۵.۸ درصد از صادرات استان را به خود اختصاص داده است.

حاجی بگلو گفت: صادرات محصولات پتروشیمی استان نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته از نظر ارزشی هزار و ۸۲ درصد و از نظر وزنی حدود هزار و ۷۹ درصد افزایش داشته است.