اقتدار نیروهای مسلح استان یزد به نمایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رژه نیروهای مسلح استان یزد، صبح پنجشنبه در بلوار دفاع مقدس صفائیه یزد با حضور یگان های نظامی و انتظامی، نیروهای بسیج، سپاه، نیروی انتظامی و سایر نیروهای مسلح استان یزد برگزار شد.

در این مراسم فرمانده سپاه الغدیر، فرمانده نیروی انتظامی استان یزد، فرماندهان نیروهای مسلح استان یزد، استاندار یزد، امام جمعه یزد، نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس و جمعی از مسئولان استان حضور دارند.

در این مراسم علاوه بر رژه نیروهای پیاده، گردان های مختلف توان و تجهیزات نظامی استان یزد را به نمایش گذاشتند.

این مراسم هم اکنون با رژه یگان های نظامی در حال برگزاری است.