آغاز تدوین کتاب نقش لامرد در دفاع مقدس

غلامعباس انصاری در گفت و گو با خبرنگار مهر، خبر از آغاز تدوین کتاب نقش شهرستان لامرد در دوران دفاع مقدس داد و گفت: دفاع جانانه در جنگ هشت ساله دفاع مقدس است که همواره یک الگو برای مردم ایران و ملت‌های آزاده است.

وی افزود: افتخارات مردم شهرستان لامرد شناسانده شدن این منطقه در دوران جنگ است.

یادگار دوران دفاع مقدس ادامه داد: عزیزان این شهرستان در سخت‌ترین عملیات‌ها حضور داشتند، حضور فعال مردمان این منطقه در تمامی زوایای جنگ از خط مقدم تا پشتیبانی و حتی در خانه‌ها چشم نواز بود.

انصاری گفت: یکی از کارهای مهم جهت حفظ این رشادت‌ها تألیف نقش شهرستان‌ها در دفاع مقدس است که به لطف خدا این کار در کمیته تدوین کتاب بزودی استارت خواهد خورد و طی ۶ ماه این جمع بندی صورت پذیرد و بر اساس الگوی اعلامی در یک کتاب در دسترس مردم منطقه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: از نویسندگان خواهشمند است کمک حال ما باشند تا این کتاب به بهترین نحو ممکن تدوین و تألیف و چاپ گردد و در اختیار مردم قرار گیرد. گفتنی است؛ کتاب مذکور طی ۹ فصل تدوین و تألیف خواهد شد.