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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۱:۴۵

صبح امروز صورت گرفت؛

۲۰ هزار دانش آموز پایه اول ابتدایی ورود به مدرسه را جشن گرفتند

۲۰ هزار دانش آموز پایه اول ابتدایی ورود به مدرسه را جشن گرفتند

بیرجند- ۲۰ هزار دانش آموز پایه اول ابتدایی در خراسان جنوبی ورود به مدرسه را جشن گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه سی یکم شهریور ماه دانش‌آموز پایه اول ابتدایی خراسان جنوبی در قالب برنامه شکوفه‌های حسینی ورود به مدرسه را جنس گرفتند.

موسوی نژاد مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در حاشیه جشن شکوفه‌ها که در دبستان دخترانه شاهد سمیه بیرجند برگزار شد، اظهار کرد: ۲۰ هزار دانش‌آموز پایه اول ابتدایی در خراسان جنوبی در هزار و ۲۰۶ مدرسه ورود به مدرسه را جشن گرفتند.

وی بیان کرد: همچنین در قالب برنامه جوانه‌ها ۱۴ هزار دانش‌آموز پایه هفتم در ۳۶۰ مدرسه فعالیت علمی و تحصیلی خود را در سال جاری آغاز می‌کنند.

موسوی نژاد ادامه داد: آموزگاران پایه اول ابتدایی در خراسان جنوبی از تخصص لازم و کافی برای آموزش در این مقطع برخوردار هستند و والدین از این منظر نگرانی نداشته است.

کد مطلب 5595338

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