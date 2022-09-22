ایران اسلامی پیروز جنگ اقتصادی با دشمنان خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده صبح پنجشنبه در آئین رژه نیروهای مسلح با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: امروز با امام و رهبری و شهیدان عهد و پیمان می‌بندیم که از انقلاب اسلامی و آرمان‌های آنها پاسداری کنیم.

وی خدمت به مردم را از مهمترین آرمان‌های امام و شهدا عنوان کرد و ادامه داد: دولت مردمی و انقلابی آیت الله رئیسی هیچ فرصتی را برای خدمت به ملت بزرگ ایران از دست نخواهد داد.

استاندار بوشهر به دوران دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: در حالی که همه جهانیان حامی عراق و صدام بودند، ملت ایران با رهبری خردمندانه امام راحل ابهت پوشالی استکبار جهانی را در هم شکستند.

وی با اشاره به اینکه آمریکا و شوروی حامی تمام عیار عراق در دوران دفاع مقدس بودند تصریح کرد: مردم ایران در دوران دفاع مقدس هزاران شهید را تقدیم کردند و ماشین جنگی دشمن را از پای درآورده و آن را تسلیم خود کنند.

محمدی‌زاده اضافه کرد: این برای اولین بار بود که پس از دو قرن در یک جنگ حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی از این کشور جدا نشد و ملت ایران پیروز بزرگ این جنگ بود.

وی تاکید کرد: همانطور که بنیان‌گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز بیان کردند، ما در جنگ ابهت ابرقدرت‌ها را شکستیم و انقلابمان را به جهان صادر کردیم.

استاندار بوشهر با اشاره به شکل‌گیری فصل نوینی از مقاومت در منطقه غرب آسیا علیه آمریکا و رژیم اشغالگر قدس گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی امروز با فرماندهی رهبر حکیم و فرزانه انقلاب در مقابل شیطان بزرگ به قدرت بازدارندگی رسیده است.

وی بیان کرد: دشمن ناکام در جنگ نظامی به جنگ همه جانبه اقتصادی متوصل شده و ما با بهره گیری از تجارب دفاع مقدس و نقش بی بدیل ملت خود در آن جنگ به حول و قوه الهی می‌رویم که برنده این جنگ نیز باشیم و استقلال اقتصادی را در کنار استقلال دفاعی و امنیتی برای کشورمان به ارمغان آوریم.