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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۳۶

به مناسبت هفته دفاع مقدس؛

رژه نیروهای مسلح استان بوشهر برگزار شد

رژه نیروهای مسلح استان بوشهر برگزار شد

بوشهر- مراسم رژه نیروهای مسلح استان بوشهر به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور مسئولان ارشد استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده پایگاه نیروی هوایی ارتش شهید یاسینی بوشهر صبح پنجشنبه در آئین رژه نیروهای مسلح در بوشهر اظهار داشت: دفاع مقدس دوران باشکوهی در تاریخ ایران است که حماسه‌های بزرگی در تاریخ کشور خلق شد.

سرتیپ دوم خلبان نعمت الله صدقی با اشاره به همکاری و مشارکت همه نیروها از جمله ارتش، سپاه، بسیج، فراجا و سایر نیروهای رزمنده‌ها در دوران دفاع مقدس بیان کرد: عراق از طرق کشورهای مختلف حمایت می‌شد و تجهیزات قوی در اختیار داشت.

وی با اشاره به صدور انقلاب اسلامی با موفقیت‌های دوران دفاع مقدس تصریح کرد: دفاع مقدس اثبات مقاومت و صبر انقلابی و عامل تبدیل ایران اسلامی به قدرت مسلم دفاعی و نظامی شد.

فرمانده پایگاه نیروی هوایی ارتش شهید یاسینی بوشهر گفت: هفته دفاع مقدس یادبودی برای بیان معارف جنگ، تجلی و توجه کامل به حرکت بسیار پربرکت راهیان نور، برجسته کردن خاطرات دفاع جانانه و حفظ و نگهداری خاطرات در راستای حفظ هویت ملی است.

وی بیان کرد: نیروهای مسلح ایران اسلامی عهد و پیمان می‌بندند که همانند دوران دفاع مقدس تا آخرین قطره خون خود از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع می‌کنیم و بر این عهد و پیمان خود با استعانت از خداوند متعال استوار و پایدار خواهیم ماند.

در ادامه این آئین یگان‌های نمونه ارتش، سپاه و بسیج از مقابل تمثال امام راحل، رهبر معظم انقلاب و شهدا رژه رفتند.

کد مطلب 5595348

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