رژه نیروهای مسلح استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده پایگاه نیروی هوایی ارتش شهید یاسینی بوشهر صبح پنجشنبه در آئین رژه نیروهای مسلح در بوشهر اظهار داشت: دفاع مقدس دوران باشکوهی در تاریخ ایران است که حماسه‌های بزرگی در تاریخ کشور خلق شد.

سرتیپ دوم خلبان نعمت الله صدقی با اشاره به همکاری و مشارکت همه نیروها از جمله ارتش، سپاه، بسیج، فراجا و سایر نیروهای رزمنده‌ها در دوران دفاع مقدس بیان کرد: عراق از طرق کشورهای مختلف حمایت می‌شد و تجهیزات قوی در اختیار داشت.

وی با اشاره به صدور انقلاب اسلامی با موفقیت‌های دوران دفاع مقدس تصریح کرد: دفاع مقدس اثبات مقاومت و صبر انقلابی و عامل تبدیل ایران اسلامی به قدرت مسلم دفاعی و نظامی شد.

فرمانده پایگاه نیروی هوایی ارتش شهید یاسینی بوشهر گفت: هفته دفاع مقدس یادبودی برای بیان معارف جنگ، تجلی و توجه کامل به حرکت بسیار پربرکت راهیان نور، برجسته کردن خاطرات دفاع جانانه و حفظ و نگهداری خاطرات در راستای حفظ هویت ملی است.

وی بیان کرد: نیروهای مسلح ایران اسلامی عهد و پیمان می‌بندند که همانند دوران دفاع مقدس تا آخرین قطره خون خود از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع می‌کنیم و بر این عهد و پیمان خود با استعانت از خداوند متعال استوار و پایدار خواهیم ماند.

در ادامه این آئین یگان‌های نمونه ارتش، سپاه و بسیج از مقابل تمثال امام راحل، رهبر معظم انقلاب و شهدا رژه رفتند.