آب رسانی به ۳۷۰ روستای استان فارس تا پایان سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایمانیه در جلسه قرارگاه محرومیت زدایی استان گفت: طرح آبرسانی به ۳۷۰ روستا قرار بود از ابتدای امسال در مدت ۳۰ ماه انجام شود که به همت گروه‌های جهادی و قرارگاه محرومیت زدایی این کار تا پایان امسال و در مدت ۱۱ ماه انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه همه اعتبارات لازم برای اجرای این طرح پیش بینی و اختصاص داده شده است افزود: گام دوم آبرسانی هم مشخص کرده ایم که با گرفتن مجوز از وزارت نیرو عملیات اجرایی آن هم آغاز می‌شود.

استاندار فارس ادامه داد: طرح خانه دار شدن هزار و ۲۰۰ مددجوی کمیته امداد در استان هم پیگیری شد و ۳۰۰ واحد مسکونی تا دهه فجر امسال تحویل مددجویان خواهد شد.

استاندار فارس گفت: در مرحله بعد نیز ساخت ۴ هزار واحد مسکونی دیگر که از مصوبات سفر دوم هیأت دولت به استان فارس است، پیگیری می‌شود.

ایمانیه افزود: در طرح واکسیناسیون دام‌های روستاییان و عشایر هم با حضور ۶۰۰ دامپزشک، واکسیناسیون بیش از دو و نیم میلیون دام انجام شد. د

ر این جلسه مصوب شد که با توجه به شرایط خشکسالی، طرح آبخیز داری در زمین‌های منابع طبیعی استان و مهار آب‌های سطحی به عنوان یک مصوبه جدید انجام شود.