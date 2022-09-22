دفاع مقدس هویت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور صبح پنجشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس با گرامیداشت ایام سوگواری آل الله و یاد و خاطره شهدای گرانقدار انقلاب و دفاع مقدس گفت: حضرت امام راحل توانست استکبار جهانی را سرجای خود بنشاند و همه ما مرهون و مدیون خدمات و زحماتش هستیم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم اظهار داشت: شهدا به ما عزت بخشیدند و طبق فرمایش مقام معظم رهبری، دفع مقدس هویت انقلاب اسلامی است و این هویت را از شهدای خود گرفتیم.

وی با عنوان اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهیدان در عرصه بین المللی به عنوان یکی از قدرتمندترین کشورهای منطقه و باامنیت ترین کشور به رغم تلاش‌های حداکثری دشمن به شمار می‌رود، گفت: به برکت خون شهیدان ۴۳ سال عزتمندان مقابل زورگویان عالم ایستادیم و و هویت ما از دفاع مقدس برگرفته شده است.

حسینی پور یادآور شد: تجربیات دفاع مقدس برای کشور ما گرانسنگ است و در این هشت سال آنچه سبب شد ملت ایران اسلامی پیروز میدان شود، ایمان و اخلاص مردم مؤمن و انقلابی بود.

استاندار مازندران با اظهار اینکه در دفاع مقدس شاهد همدلی و وفاق بودیم، گفت: شهدای ما تفاوتی با شهدای کربلا ندارند و برای برقراری امنیت جانفشانی کردند و امنیت موجود را به بهای خون شهیدان کسب کردیم.

وی با عنوان اینکه امنیت کنونی به قیمت خون پاک شهیدان به دست آمده را به راحتی از دست نخواهیم داد، گفت: مردم ما هوشمند هستند و استکبار جهانی امروز توطئه ای را علیه ای را نظام مقدم جمهوری اسلامی طراحی کرد و سازمان ملل به صراحت از آشوبگران داخلی حمایت کرده است که نشانه وقاحت آن است.

حسینی پور با اظهار اینکه ملت ما ملت امام حسین است و در طول سال‌های بعد از انقلاب با تاسی از مکتب اهل بیت و امام حسین توانست فتنه‌های مختلفی را پشت سرگذارند.

استاندار مازندران با بیان اینکه نیازمند سبک زندگی کسانی هستیم که هویت ما را ساختند و نیازمند رهروی از مسیر رزمندگان در دفاع مقدس هستیم، گفت: ایثار و از گذشتگی دو شاخصه رزمندگان اسلام است.

وی گفت: امروز رهبری دانا و منحصربفرد رهبری ملت را ببرعهده دارد و کشتی بزرگ جمهوری اسلامی را در اقیانوس طوفانی ضدانقلاب واستکباری هدایت می‌کند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان بنای دخالت در امور دیگران ندارد، گفت: امروز با چنین رهبری مقتدر توانستیم مسیرهای سخت و طوفانی را پشت سرگذاریم. استاندار مازندران جبهه اقتصادی را آخرین خاکریز جمهوری اسلامی بیان کرد و گفت: دولت و رئیس جمهور طی یکسال گذشته توانستند حصارهای استکبار جهانی در حوزه بین الملل را بشکند و مجموعه‌های بین المللی با اقتدار ورود پیدا کردیم که شانگهای از جمله آن است.

حسینی پور دلیل ایجاد آشوب‌های دشمنان را ناشی از توفقیات جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: امروز نظام مقدمس اسلامی به عنوان نماد مقاومت مطرح است و دشمن از قوت ایران اسلامی می ترسد و عکس العمل هایی را نشان می‌دهد و ملت ایران هوشیار و برای دفاع از ارزشهای انقلاب آماده هستند.