  1. استانها
  2. فارس
۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۱:۱۴

مدیر کل امدادامام خمینی(ره) فارس خبر داد؛

ساخت سالانه ۵ هزار پنل خورشیدی ویژه مددجویان کمیته امداد فارس

ساخت سالانه ۵ هزار پنل خورشیدی ویژه مددجویان کمیته امداد فارس

شیراز - مدیر کل امدادامام خمینی(ره) فارس گفت: تا ۵ سال آینده سالانه ۵ هزار پنل خورشیدی ویژه متقاضیان و مددجویان در استان ساخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی موصلی از اجرای ۵ هزار طرح نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی برای مددجویان و نیازمندان ۵ دهک پایین درآمدی جامعه خبر داد و گفت: به زودی احداث این نیروگاه‌ها با همراهی بسیج سازندگی و تأمین سرمایه از طرف بانک‌های عامل شروع می‌شود.

وی افزود: کمیته امداد فارس در سال‌های گذشته موفق به اجرای بیش از یک هزار و ۵۰ واحد پنل خورشیدی شده است.

موصلی با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده در راستای اجرای این طرح یادآور شد: بر اساس تفاهم نامه ۵ جانبه «وزارت نیرو، کمیته امداد، بهزیستی، بسیج سازندگی، استانداری» تا ۵ سال آینده سالانه ۵ هزار نیروگاه در سطح استان برای متقاضیان اجرا می‌شود.

مدیر کل امداد فارس خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح‌ها سالانه ۲۵ هزار کیلووات برق پاک و تجدید پذیر به ظرفیت تولید برق استان اضافه و به شبکه تزریق می‌شود.

کد مطلب 5595389

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها