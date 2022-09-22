‌به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حیدری صبح پنجشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح چهارمحال و بختیاری با تسلیت ایام پایانی ماه صفر و گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس بیان کرد: رژیم بعثی در ۳۱ شهریورماه ۱۳۵۹ با زیاده‌خواهی دشمنان، جنگ علیه مردم و کشور جمهوری اسلامی ایران را تحمیل و آغاز کرد.

وی افزود: جنگ تحمیلی و دفاع مقدس عبرت‌ها و اندوخته‌های مهم و ارزشمندی را برای ملت ایران رقم زده است.

حیدری تصریح کرد: تلاش همیشگی دشمن در تمامی شرایط برای دشمنی با ایران، عبرت و درسی دفاع مقدس است که باید برای مقابله با این دشمنی‌ها هوشیار و بصیر بود.

وی با اشاره به ائتلاف بین‌المللی و بسیج شرق و غرب علیه ایران در جنگ تحمیلی یادآور شد: علاوه بر نابرابری جنگ و امکانات، رزمندگان ایرانی در دوران دفاع مقدس ایستادگی و مقاومت کردند تا یک وجب خاک کشور از دست نرود.

استاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: علاوه بر حمایت‌های استکبار جهانی از داعش اما نیروهای مقاومت در منطقه براساس این درس و این عبرت از دفاع مقدس ایستادگی و داعش تروریست را نابود کردند.

وی اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس دشمن بدون زمینه‌سازی داخلی نتوانست برای حمله به ایران اقدام کند بلکه با همکاری لیبرال‌ها، منافقان و خودفروختگان داخلی اقدام به آغاز جنگ تحمیلی کرد.

حیدری بیان کرد: در دوران دفاع مقدس تهدیدها به فرصت تبدیل شد و بسیاری از ژنرال‌های کارکُشته فکر نمی‌کردند عملیات‌های مهم جمهوری اسلامی به پیروزی برسد اما رزمندگان ایران توانستند در شرایطی نابرابر در عملیات‌های مهم بیت‌المقدس، ثامن‌الائمه، فتح‌المبین، والفجر ۸ و کربلای ۵ پیروز شوند.

وی جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی را به برکت خون شهدا و بصیرت، مقاومت و هشیاری مردم در دنیا سرافراز دانست و گفت: رئیس‌جمهور با صلابت و اقتدار در مجامع بین‌المللی و سازمان ملل از مردم و کشور دفاع می‌کند و رؤسای دیگر کشورها برای او شأن و احترام قائل هستند که این پیام نشان‌دهنده انسجام، مقاومت و بصیرت مردم است.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مردم این استان در دوران دفع مقدس بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ شهید تقدیم میهن اسلامی ایران کردند تا بتوانند برای همیشه تاریخ سربلند بمانند.

وی با اشاره به بی‌سبقه بودن کنگره بزرگ اربعین حسینی در سطح جهان افزود: امسال بیش از ۲۱ میلیون نفر در این مراسم حضور یافتند که به‌عنوان نقطه قوت اسلام و شیعه به‌شمار می‌رود.

حیدری به عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در یکی از سازمان‌های مهم اقتصادی جهان یعنی سازمان اقتصادی شانگهای اشاره و تصریح کرد: مردمی بودن، انقلابی بودن، جهادی بودن، بالای سر حوادث بودن، تقسیم و توزیع عادلانه امکانات و دوری از اشرافی‌گری از توفیقات دولت سیزدهم است.

وی یادآور شد: اکنون دشمنان ایران شامل منافقان، لیبرال‌ها حزب مُنحله دموکرات و حزب تروریست کومله متحد شده‌اند تا با جمهوری اسلامی دشمنی کنند و حضور با بصیرت و منسجم مردم در صحنه برای حفظ وحدت و حرکت در مسیر فرامین مقام معظم رهبری (مدطله‌العالی) ضروری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری به تلاش دشمن برای تجزیه ایران اشاره و تأکید کرد: مردم مهم‌ترین تهدیدها و سختی‌ها را پشت سر گذاشته‌اند و تا بتوانند اکنون به برکت حضور مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، فداکاری شهدا، اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه در صحنه بمانند.

حیدری اظهار داشت: امروز نیروهای پرقدرت و با صلابت مسلح یک بار دیگر اقتدار خود را به نمایش می‌گذراند که این موضوع نشان‌دهنده پیوند و میثاق مردم، شهدا و رهبری است.