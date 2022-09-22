به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ۳۱ شهریور ماه و هفته دفاع مقدس، رژه نیروهای مسلح در مرکز لرستان برگزار شد.

رژه نیروهای مسلح مرکز لرستان با حضور نیروهای مسلح لشکر ۸۴ ارتش لرستان، نیروی انتظامی، سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان، نیروهای بسیج و عشایر استان لرستان برگزار شد.

بنابر این گزارش، همچنین رژه یگان‌های خودرویی، موتوری و تجهیزات نظامی نیروهای مسلح همزمان با سراسر کشور انجام شد.

در مراسم رژه نیروهای مسلح مرکز استان لرستان، نماینده ولی فقیه در لرستان، استاندار لرستان، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع)، فرمانده لشکر ۸۴ پیاده استان لرستان، فرمانده انتظامی استان لرستان و… حضور داشتند.