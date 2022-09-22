رژه نیروهای مسلح در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز از هفته دفاع مقدس رژه نیروهای مسلح در قزوین صبح پنجشنبه در میدان ارتش قزوین برگزار شد.

در این مراسم که با حضور نیروهای مسلح، خانواده شهدا و ایثارگران و جمع زیادی از جانبازان و همچنین مردم برگزار شد نیروهای مسلح استان قزوین به صورت پیاده نظامی، خودرویی و موتوری از مقابل جایگاه مسئولان و قرآن کریم رژه رفتند.

نیروهای مسلح قزوین شامل ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی در این رژه اقتدار دفاعی خود را بار دیگر به نمایش گذاشتند.

همچنین در این مراسم آیت الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه در استان قزوین، اعلایی استاندار قزوین و جمعی از فرماندهان لشگری و مسئولین کشوری حضور داشتند.