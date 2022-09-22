مسئولان ادارات گناوه در جهاد تبیین با احساس مسئولیت عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهسوار حاجی پور صبح پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان گناوه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس است که در دفاع از نظام اسلامی و کشور در برابر دشمنان ایستادگی کردند.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) گناوه افزود: شعار محوری «ما مقاوم هستیم» برای هفته دفاع مقدس امسال در نظر گرفته شده است و به این مناسبت برنامه‌های متنوع و مختلفی در شهرستان تدارک دیده شده است.

وی گفت: دفترچه برنامه‌های هفته دفاع مقدس در اختیار مسئولان ادارات قرار گرفته است و دریافت این دفترچه به منزله دعوتنامه است که از همه مسئولان ادارات و دستگاه‌ها برای حضور در برنامه‌ها دعوت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دشمنان نظام اسلامی از روش‌های مختلف سعی در ضربه زدن به نظام مقدس اسلامی دارند گفت: به تعبیر فرمایش مقام معظم رهبری آینده انقلاب اسلامی روشن است و همه نقشه‌های دشمنان خنثی و با شکست روبرو خواهد شد.

وی گفت: همانگونه که در دوران دفاع مقدس رزمندگان و جوانان غیور ایران اسلامی در برابر دشمن ایستادگی و مقاومت کردند و از کشور و نظام اسلامی دفاع کردند در برهه کنونی نیز جهاد تبیین وظیفه همه ما برای دفاع از کشور و نظام است.

سرهنگ حاجی پور بیان کرد: مسئولان در جهاد تبیین نقش مهم و حیاتی بر عهده دارند و باید در این زمینه با احساس مسئولیت عمل کنند.

وی از همکاری همه ادارات و دستگاه‌های شهرستان که در برنامه‌های سپاه و بسیج شهرستان همکاری می‌کنند تقدیر کرد.