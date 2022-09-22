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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۱:۵۳

فرمانده قرار گاه جنوب شرق ارتش:

هرگونه خطای دشمن را با شدیدترین عکس العمل مواجه می کنیم

هرگونه خطای دشمن را با شدیدترین عکس العمل مواجه می کنیم

کرمان - فرمانده قرار گاه جنوب شرق ارتش با اشاره به آمادگی بالای نیروهای نظامی گفت: هرگونه اشتباه و خطای دشمن را با اقتدار پاسخ می دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم امیر غلامعلیان صبح پنجشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح گفت: دوران دفاع مقدس نشان داد که روحیه ایثار، فداکاری و شجاعت در بین رزمندگان ایران موج می‌زند و نیروهای مسلح به عنوان بازوی ولایت فقیه و در کنار مردم برای امنیت کشور هوشیارانه حضور دارد.

وی عنوان کرد: با وجود ۸ سال حمایت جهانی از نیروهای متجاوز اما رزمندگان با راهبرد هوشمندانه و اقتدار در مقابل دنیا ایستادند و اجازه وارد شدن خدشه به کشور را ندادند.

سرتیپ دوم امیر غلامعلیان بیان کرد: وجبی از خاک کشور از دست نرفت و امروز هم با اقتدار دشمن را رصد می‌کنیم و کوچک‌ترین خطای آنها را با اقتدار کامل جواب می‌دهیم.

فرمانده قرار گاه جنوب شرق ارتش گفت: آنقدر توانمند هستیم که در کسری از ثانیه هر گونه تهدید را از بین می بریم.

کد مطلب 5595419

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