امروز تمام دنیا ملت ایران را الگوی خود قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی صبح پنجشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح در استان گیلان اظهار کرد: ملت ایران در طول تاریخ از سه ویژگی عقلانیت، دینداری و ظلم ستیزی برخوردار بودند.

وی با بیان اینکه ایرانیان هیچ وقت در طول تاریخ بشریت بی دین نبوده‌اند، افزود: ایرانی‌ها همواره از منطق و خرد برخوردار بوده انبیای الهی را با دل و جان پذیرفته بودند به نوعی که

دین اسلام را به عنوان دین رهایی بخش از ظلم و ستم و رهایی بخش انسان قبول کردند.

امام جمعه رشت با اشاره به تحمیل جنگ به ایران توسط دو استکبار جهانی انگلیس و آمریکا ۱۹ ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: انقلاب اسلامی در معادلات موجود دنیا نمی گنجید و استعمارگران در حالی که انقلاب ایران تازه پا گرفته بود صدام را وادار کردند به ایران حمله کند.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه تسخیر هفت روزه ایران و بازگرداندن ملت ایران به جایگاه گذشته هدف استکبار جهانی از راه اندازی جنگ تحمیلی بود، گفت: حمله صدام باوجود گستردگی و سلاح‌های مدرن باعث نشد ملت ایران درجا بزند و با هشت سال دفاع جانانه شهدای بسیاری را تقدیم کرد.

وی با اشاره به اینکه بیانیه قطعنامه ۵۹۷ در حالی صادر شد که قدرت ایران به همگان ثابت شده بود، افزود: پذیرش قطعنامه تشخیص امام راحل بود و با عزت قطعنامه را پذیرفتند.

امام جمعه رشت با اشاره به اینکه جنگ تحمیلی ۸ ساله برای ایران ۸۰۰ سال عزت به دنبال داشت، ادامه داد: امروز ملت‌ها از شاخ آفریقا تا جنوب شرقی آسیا و آمریکای لاتین، ملت ایران را الگوی خود قرار داده و دولت‌های مستکبر از همه ابزار برای نابودی مردم ایران استفاده می‌کنند.

وی تاکید کرد: استکبار جهانی پذیرفته است که ملت ایران در برابر هیچ قدرتی سر تعظیم فرود نمی‌آورد چون مقاومت جان تازه ای در سایه ملت ایران پیدا کرده است.

آیت الله فلاحتی با تاکید بر اینکه آمریکایی‌ها باور دارند که تحریم‌هایشان علیه ایران شکست خورده است، گفت: مردم ایران راهی را که پیدا کرده است با جانفشانی ادامه می‌دهد و معتقدم ملت ایران در سایه دفاع مقدس عزیز شده و قدرت اسلام و قدرت تاریخی خود را با دنیا نشان داده است.