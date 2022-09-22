پیکر آیت الله «دریاباری» در فیروزکوه به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر استاد اخلاق و مؤسس حوزه علمیه امام صادق (ع) فیروزکوه، آیت الله «سید عنایت اله دریاباری» از صبح پنجشنبه در فیروزکوه برگزار شد.

آیت الله دریاباری از اساتید ممتحن شفاهی حوزه علمیه قم بود و سال‌های زیادی در حوزه‌های علمیه قم؛ مشهد و تهران به تدریس دروس فقه و اصول و مباحث اخلاقی مشغول بود.

در این مراسم با حضور مردم قدرشناس فیروزکوه بر پیکر مرحوم آیت‌الله دریاباری نماز اقامه شد.

پیکر پاک آیت الله دریاباری استاد اخلاق و عالم ربانی، با بدرقه باشکوه فیروزکوهی‌ها در در زادگاهش روستای «وشتان» آرام گرفت.